kalna Shocking Incident: উত্সবের শুরুতেই কালনায় নরকঙ্কাল, পাশেই পড়ে সাইকেল! নিখোঁজ যুবকই কি খুন?
kalna Shocking Incident: কালনায় সাতগাছিয়া পঞ্চায়েতের রাজবংশী পাড়ায় জলাজমিতে পাওয়া গেল কঙ্কাল। কঙ্কালটি কার? কীভাবেই-বা ওই এলাকায় এল? খতিয়ে দেখছে পুলিস।
সঞ্জয় রাজবংশী: পুজোর মুখে একী কাণ্ড! জলাভূমি থেকে পাওয়া গেল নরকঙ্কাল। কঙ্কালটি উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিস। তীব্র চাঞ্চল্য় পূর্ব বর্ধমানের কালনায়।
স্থানীয় সূত্রে খবর, গতকাল রবিবার কালনায় সাতগাছিয়া পঞ্চায়েতের রাজবংশী পাড়ায় জলা জমিতে কঙ্কালটি নজরে পড়ে এলাকারই এক বাসিন্দার। খবর দেওয়া হয় থানায়। কিন্তু জায়গাটিতে তখন জল জমে ছিল। এরপর আজ, সোমবার জল শুকোতেই কঙ্কালটি উদ্ধার করে পুলিস। কঙ্কালটি কার? কীভাবেই-বা ওই এলাকায় এল? খতিয়ে দেখছে পুলিস।
এদিকে চলতি বছর জুলাই মাস থেকে নিখোঁজ হুগলি জেলার বাধাগাছি আজাদ হিন্দ ক্লাব সংলগ্ন এলাকার যুবক অনিকেত রায়। যেখানে কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, সেখান থেকে ওই জায়গাটি খুব দূরে নয়। কঙ্কালের পাশে পড়ে ছিল একটি সাইকেল। পরিবারের লোকেদের দাবি, ওই সাইকেলটি অনিকেতেরই। তবে কঙ্কালটি ওই যুবকেরই কিনা, তা স্পষ্ট নয়।
এর আগে, মালদহে পাটক্ষেত থেকে উদ্ধার হয়েছিল বস্তাবন্দি কঙ্কাল। পাট কাটতে গিয়ে কঙ্কালটি দেখতে পেয়েছিলেন স্থানীয় এক কৃষক। শিয়াল দেহটির একাংশ বস্তা থেকে বের করে এনেছিল। মুহূর্তের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।
