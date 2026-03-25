Blur Drum Horror: ভদ্রেশ্বরে 'মুসকান' ভীতি: একলা পড়ে একটা নীল ড্রাম, ঢাকনা সরাতেই ঝলসানো, গলাকাটা নগ্ন দেহ

Hooghly Horror: নীল ড্রামে ভরা নগ্ন গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য! ভদ্রেশ্বর থানার শ্বেতপুরের কাছে দিল্লীর রোডের পাশের ঘটনা।
বিধান সরকার: উত্তরপ্রদেশের মেরঠের মুসকান কাণ্ডের সেই হাড়হিম করা স্মৃতি এবার ফিরে এল বাংলায়। মুসকান যেভাবে খুনের পর প্রমাণ লোপাটের জন্য তার স্বামীর দেহ ড্রামে ভরে রেখেছিল, ঠিক সেই একই নৃশংসতার ছায়া দেখা গেল হুগলির দিল্লি রোডের ধারে। ঘটনার ভয়াবহতা দেখে শিউরে উঠছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
বুধবার সকালে দিল্লি রোডের ধারের জমিতে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি বড় নীল ড্রাম পড়ে থাকতে দেখেন। ড্রামটি বস্তাবন্দি অবস্থায় ছিল। কাছেই শ্বেতপুর পুলিস ফাঁড়ি থাকায় খবর দেওয়া হয় সেখানে। ফাঁড়ির পুলিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তার বাঁধন খুলতেই আঁতকে ওঠেন। দেখা যায়, ড্রামের ভেতরে কুঁকড়ে রয়েছে বছর চল্লিশের এক ব্যক্তির নিথর দেহ। মৃতদেহের গলা কাটা ছিল এবং শরীর ছিল দগ্ধ বা ঝলসানো নগ্ন অবস্থায়।
চন্দননগর পুলিস কমিশনারেটের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এবং ভদ্রেশ্বর থানার বিশাল পুলিস বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিস মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিসের প্রাথমিক সুরতহাল রিপোর্টের ভিত্তিতে অনুমান, মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। এখনও পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা যায়নি।
তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা, অপরাধীরা অন্য কোথাও এই যুবককে নৃশংসভাবে খুন করার পর প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে দেহটি ড্রামে ভরে এখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ওই ব্যক্তি কে এবং কোথা থেকে তাঁকে আনা হয়েছে, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিস।
উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশের মেরঠে প্রেমিকের সঙ্গে স্বামীকে নৃশংস খুন করে স্ত্রী মুসকান। ২০২৫-এর ৪ মার্চ স্ত্রী মুসকান রাস্তোগি ও তার প্রেমিক সাহিল শুক্লা, দুজনে মিলে নৃশংসভাবে সৌরভকে খুন করে। খুনের পর দেহ ১৫ টুকরো করে সেই দেহাংশ নীল ড্রামবন্দি করে সিমেন্ট দিয়ে সিল করে দেয়। তারপর প্রেমিকের সঙ্গে হোলিতে মানালি বেড়াতে চলে যায় মুসকান। ১৭ মার্চ যুগল ফেরার পরই পর্দাফাঁস হয় হাড়হিম হত্যাকাণ্ডের।
