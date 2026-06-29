/নীলাচলের পথে চৈতন্যদেব এসেছিলেন মাহেশে, তারপরই সেখানে ঘটে যায় এক আশ্চর্য ঘটনা, ৬৩০ বছরের পুণ্যভূমি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভগবান জগন্নাথদেবের মহাস্নানযাত্রা আজ। পুরীর মতো মাহেশও ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথক্ষেত্র। সেখানেও এদিন মহাসমারোহে স্নান-উৎসব পালিত হয়। এবারেও হয়েছে। শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা জগৎবিখ্যাত। পুরীর পরেই মাহেশের রথের মাহাত্ম্য। মাহেশে এসেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ। বহু যুগ ধরে বহু অবতারের পদধূলিতে ধন্য মাহেশ। বহু যুগ ধরে বহু ভক্তের যাতায়াতে মুখর এই মাহেশ।
স্কন্দ পুরাণে
স্নানযাত্রার অপার মাহাত্ম্য। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় শ্রীহরি তথা শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শনের মাধ্যমে যে কেউ অনায়াসেই মুক্তি লাভ করতে পারেন! কেউ যদি ভক্তি-সহকারে একবারও স্নানযাত্রা মহোৎসব দর্শন করেন, তবে তাঁর সংসারবন্ধন খসে পড়ে। তাঁর মুক্তি সুনিশ্চিত। জৈমিনি ঋষিও স্নানযাত্রার মাহাত্ম্য হিসেবে বলেছেন, ভগবান পুরুষোত্তমের স্নানযাত্রা দর্শন করলে সমস্ত তীর্থসমূহে স্নান করার থেকেও শতগুণ অধিক ফল পাওয়া যায়! জৈমিনি ঋষি আরও বলেছেন, কেউ যদি এই স্নানকালে আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবানকে নিরীক্ষণ করেন, তবে তাঁদের আর মাতৃগর্ভে আসতে হয় না। স্নানযাত্রা দর্শন করলে জীবগণ ভবসাগর থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন।
ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী
ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী মাহেশের প্রতিষ্ঠাতা। সাধক ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ মন্দির প্রথম অবস্থিত ছিল মাহেশের বর্তমান জগন্নাথঘাটের পাশে। ভাগীরথীর পশ্চিম পাড় ভাঙতে থাকলে কলকাতার পাথুরিয়াঘাটানিবাসী নয়নচাঁদ মল্লিক এই বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দেন।
জগন্নাথের ভোগ
এখানে জগন্নাথ দেবের ভোগ রন্ধন হয় কাঠে। রন্ধনে সৈন্ধব লবণ ও ঘি ব্যবহৃত হয়। হয় আতপ চাল বা গোবিন্দভোগ চালের পরমান্ন ও অড়হর ডাল। বিশেষ দিনে পোলাও ভোগ, ছানার ডালনা, ধোকা, মালপোয়া, মিষ্টান্ন নিবেদন হয়। সন্ধ্যা আরতিতে লুচিভোগ নিবেদন করা হয়।
রথনির্মাণ
শোনা যায় মাহেশের রথ তৈরি করতে আনুমানিক কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ পড়েছিল। রথটির উচ্চতা ৫০ ফুট, ওজন ১২৫ টন। রথটি চার তলা বিশিষ্ট। আটটি ছোট ও একটি প্রধান চূড়া নিয়ে মোট নটি চূড়া। ১২ টি চাকা ও ৯৬ জোড়া চোখ আঁকা আছে। এই রথটির প্রথম তলায় শ্রীচৈতন্য লীলা, দ্বিতীয় তলায় শ্রীকৃষ্ণলীলা, তৃতীয় তলায় শ্রীরামলীলা ও চতুর্থ তলায় শ্রীজগন্নাথ দেবের সিংহাসন। রথের দড়ি দুটির পরিধি ১০ ইঞ্চি, দৈর্ঘ্য ১০০ গজ। রথ চালাবার জন্য কাঁসর ঘন্টা বাজানো হয়। রথ থামাবার জন্য বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া হয়। রথের অশ্ব দুটি সম্পূর্ণ তামার-- একটি নীল, অন্যটি সাদা। সারথি ও রাজহংস দুটি কাঠের তৈরি।
মাহেশে চৈতন্যদেব
নীলাচলে যাওয়ার পথে চৈতন্যদেব এসেছিলেন মাহেশে, তারপরই সেখানে ঘটে যায় এক আশ্চর্য ঘটনা। কী ঘটনা মাহেশের প্রতিষ্ঠাতা ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর তখন অনেক বয়স। তিনি শ্রীচতন্যকে বলেন, তাঁর মৃত্য়ুর পর কী হবে মাহেশের? জগন্নাথের সেবা কীভাবে চলবে? তখন শ্রীচতন্যই ব্যবস্থা করে দেন। তাঁর এক ভক্তের উপর মাহেশের মন্দির ও রথযাত্রা-সহ সমস্ত কাজের ভার দেন। সেই ঐতিহ্যই আজও চলছে। আজও মাহেশে ওই বংশের বংশধররাই সেবার কাজ করে চলেছেন।
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