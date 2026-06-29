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নীলাচলের পথে চৈতন্যদেব এসেছিলেন মাহেশে, তারপরই সেখানে ঘটে যায় এক আশ্চর্য ঘটনা, ৬৩০ বছরের পুণ্যভূমি

Mahesh Snan Yatra: শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা জগৎবিখ্যাত। পুরীর পরেই মাহেশের রথের মাহাত্ম্য। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রথযাত্রা। মাহেশে এসেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ। বহু অবতারের পদধুলিতে ধন্য মাহেশ। মহাতীর্থ মাহেশ ঠাঁই পেয়েছে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারানী' উপন্যাসে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 29, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:46 PM IST
নীলাচলের পথে চৈতন্যদেব এসেছিলেন মাহেশে, তারপরই সেখানে ঘটে যায় এক আশ্চর্য ঘটনা, ৬৩০ বছরের পুণ্যভূমি
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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