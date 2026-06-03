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Snehasish Chakraborty EX TMC minster: ভোটে হেরে রাজনীতি ছাড়লেন রাজ্য়ে তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রী: দল নিয়েও বড় কথা বললেন

Ex Transport Minister Snehasish Chakraborty: এবার নির্বাচনে হুগলির জাঙ্গীপাড়া বিধানসভা থেকে কম ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন স্নেহাশিস চক্রবর্তী।নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তাকে আর রাজনীতির ময়দানে দেখা যায়নি।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঢাকা কর্মসূচিতেও যাননি তিনি।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 03, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:58 PM IST
Snehasish Chakraborty EX TMC minster: ভোটে হেরে রাজনীতি ছাড়লেন রাজ্য়ে তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রী: দল নিয়েও বড় কথা বললেন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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