Bengal Weather Update: স্নোফল দেখতে চাইলে এখুনি কাটুন টিকিট! দার্জিলিং-সান্দাকফু পুরো সাদা...
Winter Update: বর্ষবরণে দার্জিলিঙ-সান্দাকফু ঢাকবে বরফে। বছরের শেষ এবং নতুন বছরের শুরুতে দুই বঙ্গে দুই রকম মেজাজ দেখাবে প্রকৃতি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উত্তুরে হাওয়া বাধা পাওয়ায় দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজ কিছুটা কমলেও উত্তরবঙ্গের উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতে বর্ষবরণ হতে চলেছে।
সন্দীপ প্রামাণিক: পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় উত্তুরে হাওয়ায় বাধা। দক্ষিণবঙ্গে বইবে দক্ষিণা বাতাস। তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে। আগামীকাল থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে আগামী ২-৩ দিনে। কলকাতায় আগামীকাল ১৩ ডিগ্রির কাছাকাছি থাকবে পারদ। জানুয়ারির প্রথম দুই তিন দিনে ১৪ থেকে ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে তাপমাত্রা।
উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতে বর্ষবরণ! বৃষ্টি হবে দার্জিলিং সহ উপরের চারপাঁচ জেলাতে। আর দক্ষিণবঙ্গে সামান্য বাড়বে উষ্ণতা ঘন হবে কুয়াশার ঘনঘটা। বর্ষবরণে দুই বঙ্গের এইরকম পূর্বাভাস দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।
দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের পার্বত্য উঁচু এলাকায় ৩১ শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারির মধ্যে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা। দার্জিলিং এর ঘুম সান্দাকফু এবং চটকপুর এর মত উঁচু পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা। দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকলেও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরে থাকবে। হালকা বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা দার্জিলিং কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়।
বর্ষবরণে কুয়াশার ঘনঘটা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। ৩১ শে ডিসেম্বর হালকা কুয়াশা সামান্য সময়ের জন্য সকালের দিকে পড়ে পরিষ্কার আকাশ। ১লা থেকে ৩রা জানুয়ারি কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতার একাংশে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম সহ-সংলগ্ন এলাকায়। নতুন বছরের প্রথম দিনে কুয়াশার ঘনঘটা থাকবে বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে বৃহস্পতিবার। বাকি জেলাতেও হালকা মাঝারি কুয়াশা।
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। দৃশ্যমানতা ৫০ মিটারে নেমে আসতে পারে উত্তরবঙ্গের কিছু এলাকায়। কুয়াশার ঘনঘটা বেশি থাকবে। দার্জিলিং আলিপুরদুয়ার মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু অংশে।
