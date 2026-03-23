Nathula Snow Fall: ভয়াল বরফের নীচে সিকিম, নাথুলায় মারণ তুষারপাত; পর্যটকেরা ঘোরতর বিপদে, নামল সেনা

Nathula Snow Fall: ভয়াল বরফের নীচে সিকিম, নাথুলায় মারণ তুষারপাত; পর্যটকেরা ঘোরতর বিপদে, নামল সেনা
কায়েস আনসারি: মার্চ হল পাহাড়ের বসন্ত (Spring in Hill)। বসন্তে ফুলের দ্যুতিতে আলো হয়ে থাকে পাহাড়ের কোল। পর্যটকেরা সেসব দেখতে পাগলের মতো ছুটে যান পাহাড়ে-উপত্যকায়। তবে, এহেন বসন্তে বরফও যে থাকে না, তা নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী তুষারপাত (Snowfall)-ও ঘটে। কিন্তু এবার সিকিমে (Sikkim) যা হল, তা প্রায় অভাবনীয়। সিকিমে খারাপ আবহাওয়ার (Sikkim Weather) পূর্বাভাস অবশ্য ছিলই। সেইমতোই নাথুলায় অবিশ্বাস্য তুষারপাত (Snowfall in Nathula) ঘটল। পর্যটকদের উদ্ধারে নামল সেনাবাহিনী।
তিন দিন ধরে বিপর্যয়
আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় কার্যত স্তব্ধ পর্যটন। পূর্ব সিকিমের নাথুলা সীমান্তে গত তিন দিন ধরে চলছে ভারী তুষারপাত। ২১ মার্চ আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। গত তিন দিন ধরে পূর্ব সিকিমের নাথুলায় (ভারত-চীন সীমান্তে) একটানা এই তুষারপাত চলছে। স্থানটি অন্যতম প্রধান পর্যটনকেন্দ্র। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে আসেন, আসেন ভারত-চীন সীমান্ত দেখতেও।
অভিশপ্ত তুষারপাত!
এখন পুরো এই এলাকাটি বরফের সাদা চাদরে ঢাকা। প্রথম দিন অর্থাৎ, ২০ মার্চে এই এলাকায় তুষারপাত শুরু হলেও তা খুব বেশি ছিল না। কিন্তু ২১ মার্চ ভারী তুষারপাত হয়। সেদিন সেনাবাহিনী সেখান থেকে পর্যটকদের উদ্ধারও করে। গতকাল, ২২ মার্চেও সেখানে ভারী তুষারপাত হয়েছে এবং আজ, ২৩ মার্চ সোমবার ভোরেও তা অব্যাহত ছিল। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, খুব কম পর্যটকবাহী যানবাহনই ওই জায়গায় পৌঁছতে পারছে।
বসন্তে ছেদ
যদিও এখন তুষারপাতের মরসুম নয়, তবুও আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এমনিতে এখন বসন্ত। এবং এই সময়ে পাহাড়ে খুবই মনোরম আবহাওয়া থাকে। থাকে নানা রঙের ফুলের বিপুল মেলা।
