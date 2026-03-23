Nathula Snow Fall: ভয়াল বরফের নীচে সিকিম, নাথুলায় মারণ তুষারপাত; পর্যটকেরা ঘোরতর বিপদে, নামল সেনা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  Nathula Snow Fall: ভয়াল বরফের নীচে সিকিম, নাথুলায় মারণ তুষারপাত; পর্যটকেরা ঘোরতর বিপদে, নামল সেনা

Nathula Snow Fall: মার্চ পাহাড়ে বসন্ত। বসন্তে ফুলের দ্যুতিতে আলো হয়ে থাকে পাহাড়ের কোল। পর্যটকেরা পাগলের মতো ছুটে যান। কিন্তু এবার সিকিমে যা হল, তা অভাবনীয়। সিকিমে খারাপ আবহাওয়ার (Sikkim Weather) পূর্বাভাস অবশ্য ছিলই। তবে এত বরফ? নাথুলায় অবিশ্বাস্য তুষারপাত ঘটল!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 23, 2026, 03:07 PM IST
কায়েস আনসারি: মার্চ হল পাহাড়ের বসন্ত (Spring in Hill)। বসন্তে ফুলের দ্যুতিতে আলো হয়ে থাকে পাহাড়ের কোল। পর্যটকেরা সেসব দেখতে পাগলের মতো ছুটে যান পাহাড়ে-উপত্যকায়। তবে, এহেন বসন্তে বরফও যে থাকে না, তা নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী তুষারপাত (Snowfall)-ও ঘটে। কিন্তু এবার সিকিমে (Sikkim) যা হল, তা প্রায় অভাবনীয়। সিকিমে খারাপ আবহাওয়ার (Sikkim Weather) পূর্বাভাস অবশ্য ছিলই। সেইমতোই নাথুলায় অবিশ্বাস্য তুষারপাত (Snowfall in Nathula) ঘটল। পর্যটকদের উদ্ধারে নামল সেনাবাহিনী।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Bengal Weather Update: অবিশ্বাস্য মার্চ, ১১ ডিগ্রি কম তাপমাত্রা; রেকর্ড শীতলতা শহরে, কলকাতায় বেঙ্গালুরু

তিন দিন ধরে বিপর্যয়

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় কার্যত স্তব্ধ পর্যটন। পূর্ব সিকিমের নাথুলা সীমান্তে গত তিন দিন ধরে চলছে ভারী তুষারপাত। ২১ মার্চ আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। গত তিন দিন ধরে পূর্ব সিকিমের নাথুলায় (ভারত-চীন সীমান্তে) একটানা এই তুষারপাত চলছে। স্থানটি অন্যতম প্রধান পর্যটনকেন্দ্র। যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে আসেন, আসেন ভারত-চীন সীমান্ত দেখতেও।

অভিশপ্ত তুষারপাত!

এখন পুরো এই এলাকাটি বরফের সাদা চাদরে ঢাকা। প্রথম দিন অর্থাৎ, ২০ মার্চে এই এলাকায় তুষারপাত শুরু হলেও তা খুব বেশি ছিল না। কিন্তু ২১ মার্চ ভারী তুষারপাত হয়। সেদিন সেনাবাহিনী সেখান থেকে পর্যটকদের উদ্ধারও করে। গতকাল, ২২ মার্চেও সেখানে ভারী তুষারপাত হয়েছে এবং আজ, ২৩ মার্চ সোমবার ভোরেও তা অব্যাহত ছিল। এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, খুব কম পর্যটকবাহী যানবাহনই ওই জায়গায় পৌঁছতে পারছে।

আরও পড়ুন: 1000-km-Long Rain Band: অতি বিরল 'ট্রাফ', হাজার-হাজার কিমি ছড়ানো 'রেইন ব্যান্ড'; ভয়ংকরতম বৃষ্টিপ্লাবনে ভাসবে দেশ

বসন্তে ছেদ

যদিও এখন তুষারপাতের মরসুম নয়, তবুও আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণেই এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এমনিতে এখন বসন্ত। এবং এই সময়ে পাহাড়ে খুবই মনোরম আবহাওয়া থাকে। থাকে নানা রঙের ফুলের বিপুল মেলা।  

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Nathula SnowfallSikkim SnowfallEast SikkimNathulaIndian Army RescueSikkim Weather UpdateIndo-China Borderসিকিমে তুষারপাতনাথুলায় তুষারপাত
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: দুর্যোগ কাটছে না: ফের ধেয়ে আসছে ভয়াল স্কোয়াল ফ্রন্ট, কালবৈশাখীর তাণ্ডব-শিলাবৃষ্টি চলবে ৩ দিন ধরে
.

পরবর্তী খবর

Air India: ভুল বিমানে ৮ ঘণ্টা চক্কর, গন্তব্যেই পৌঁছাল না দিল্লি থেকে ওড়া এয়ার ইন্ডিয়ার উড়া...