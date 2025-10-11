WB jawans martyred in Kashmir: কাশ্মীরে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে তুষারঝড়! বাংলার দুই জওয়ান পলাশ আর সুজয় ফিরছেন কফিনে...

WB jawans martyred in Kashmir: কাশ্মীরে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে তুষারঝড়! বাংলার দুই জওয়ান পলাশ আর সুজয় ফিরছেন কফিনে...
Bengali Army men Martyred: জঙ্গি দমন অভিযানের সময় তুষারঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল যোগাযোগ। শেষপর্যন্ত ভারতীয় সেনার এলিট প্যারা ফোর্সের দুই জওয়ানের নিথর দেহ উদ্ধার করা হল।
প্রসেনজিত্ মালাকার ও সোমা মাইতি: কাশ্মীরের অনন্তনাগে জঙ্গি দমন অভিযানের সময় তুষারঝড়ের মধ্যে আটকে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দুই জওয়ান। বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল যোগাযোগ। এই সপ্তাহের প্রথম দিক থেকে নিখোঁজ ছিলেন দুই সেনাকর্মী। বৃহস্পতিবার উদ্ধার হয়েছিল ল্যান্স নায়েক বীরভূমের সুজয় ঘোষের দেহ। শুক্রবার উদ্ধার হয় মুর্শিদাবাদের পলাশ ঘোষের দেহ। শোকস্তব্ধ দুই জেলা।
জানা গিয়েছে, ভারতীয় সেনার এলিট প্যারা ইউনিটের এই দুই সৈনিক মঙ্গলবার কোকেরাং-এ একটি অভিযান চলাকালীন নিখোঁজ হন। আহলান গাডোলে এলাকায় ওই অভিযান চলছিল। ভারতীয় সেনা কাছে খবর ছিল ওই এলাকায় জঙ্গীরা লুকিয়ে রয়েছে। সেই অভিযানে গিয়েই আর ফিরলেন না দুই জওয়ান। অভিযানের সময় প্রাণ হারালেন দেশের দুই এলিট প্যারা কমান্ডো।
বীরভূমের রাজনগর ব্লকের ভবানীপুর পঞ্চায়েতের কুণ্ডীরা গ্রামের বাসিন্দা সুজয় ঘোষ (২৭)। ছেলের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে গোটা গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে সেনাবাহিনীর তরফে ফোনে জানানো হয়, সুজয়কে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই আসে মর্মান্তিক খবর—সুজয় আর নেই। শনিবার দুপুরে তাঁর দেহ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছনোর কথা।
সুজয়ের পরিবারে রয়েছেন বাবা রাধেশ্যাম ঘোষ, মা নমিতা ঘোষ, দাদা মৃত্যঞ্জয় ঘোষ, দাদু ও ছোট ভাই। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বছর সাতেক আগে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই সংসারের আর্থিক অবস্থা কিছুটা উন্নত হয়েছিল। সুজয়ের দাদু বামাপদ ঘোষ বলেন, 'খুবই হাসিখুশি ছেলে ছিল ও। গ্রামে এলেই সবার সঙ্গে মিশে যেত। এমন পরিণতি মেনে নেওয়া অসম্ভব।' বর্তমানে গোটা গ্রাম শোকস্তব্ধ। প্রশাসনের তরফে শহিদ সেনার মৃতদেহ গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।
অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার রুকুনপুর বলরামপাড়া গ্রামে বাড়ি পলাশ ঘোষের। শনিবার তার মৃতদেহ নিজ গ্রামে পৌঁছাবে বলে জানা গিয়েছে। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার-পরিজন ও স্থানীয় মানুষজন। শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা রুকুনপুর বলরামপাড়া গ্রামে। এখন সকলেরই একটাই প্রতীক্ষা- কবে বাড়ির উঠোনে ফিরে আসবে শহিদ পুত্র পলাশের নিথর দেহ।
