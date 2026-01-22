Sodepur Flyover News: সম্পূর্ণ বন্ধ সোদপুর ফ্লাইওভার! কোনও গাড়িই সোদপুর ব্রিজ ধরে যাতায়াত করবে না! ২২ জানুয়ারি থেকে টানা...

Sodepur Flyover News: সম্পূর্ণ বন্ধ সোদপুর ফ্লাইওভার! কোনও গাড়িই সোদপুর ব্রিজ ধরে যাতায়াত করবে না! ২২ জানুয়ারি থেকে টানা...
Sodepur Flyover News: আজ থেকে ৫ দিন কোনও গাড়ি সোদপুর ব্রিজ ধরে যাতায়াত করতে পারবে না। এই সাময়িক অসুবিধার জন্য ব্রিজ ব্যবহারকারীদের সহযোগিতার আহ্বান করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
বরুণ সেনগুপ্ত: ২২ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি-- ৬ দিন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সোদপুর রেলওভার ব্রিজ (Sodepur Railway Overbridge)। এই কদিন কোনও গাড়ি সোদপুর ব্রিজ ধরে যাতায়াত করতে পারবে না। এই সাময়িক অসুবিধার জন্য ব্রিজ ব্যবহারকারীদের সহযোগিতার আহ্বান করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
২২ থেকে ২৭ জানুয়ারি
পানিহাটি পুরসভা ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেট পূর্ত দফতর ও পানিহাটি পুরসভার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সংস্কারের কাজ দ্রুত শেষ করবার জন্য আজ, ২২ জানুয়ারি থেকে আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সোদপুর রেলওভার ব্রিজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মানে, আজ, ২২ তারিখ থেকে আগামী পাঁচ দিনের জন্য পুরোপুরি বন্ধ থাকবে সোদপুর স্টেশনের উপর ব্রিজটি।
সহযোগিতার আহ্বান
আলোচনা শেষে পানিহাটি পৌরসভার পুরপ্রধান সোমনাথ দে জানান, ২২ থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সোদপুর ফ্লাইওভার সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ থাকবে। ওই কয়েকদিন কোনও গাড়িই সোদপুর ব্রিজ ধরে যাতায়াত করতে পারবে না। এই সাময়িক অসুবিধার জন্য তিনি ব্রিজ ব্যবহারকারীদের সহযোগিতার আহ্বান করেছেন।
কবে খুলবে?
আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে সোদপুর ব্রিজ খুলে যাবে। সেই সময় একমাত্র ভারী যান বাদে সমস্ত রকম গাড়িই ওই সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে।
বেলঘরিয়া ব্রিজও বন্ধ
ওদিকে বেলঘরিয়া ব্রিজও বন্ধ হয়েছে। এবার বন্ধ হচ্ছে সোদপুর ব্রিজ। বেলঘরিয়া ব্রিজ বন্ধ হওয়ায় বহু মানুষ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। সোদপুর ব্রিজ বন্ধ থাকলেও বহু মানুষ সমস্যায় পড়বেন। এবং একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু বন্ধ হলে ভোগান্তি যারপরনাই বাড়বে সন্দেহ নেই। তবে, বেলঘরিয়া ব্রিজ বন্ধ হওয়ায় নিত্যযাত্রী ও সাধারণ মানুষজন যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, তার কিছুটা লাঘব হবে, যদি সোদপুর ব্রিজটি তাড়াতাড়ি খুলে যায়। তখন সাধারণ মানুষের অনেকটাই সুবিধা হবে। তবে, এখন দেখার আদৌও ২৮ তারিখেই সোদপুর ব্রিজটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হয় কি না! সেই দিনসীমার মধ্যে কি মিটবে সংস্কারকাজ?
