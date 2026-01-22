Sodepur Flyover News: সম্পূর্ণ বন্ধ সোদপুর ফ্লাইওভার! কোনও গাড়িই সোদপুর ব্রিজ ধরে যাতায়াত করবে না! ২২ জানুয়ারি থেকে টানা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • রাজ্য
Sodepur Flyover News: আজ থেকে ৫ দিন কোনও গাড়ি সোদপুর ব্রিজ ধরে যাতায়াত করতে পারবে না। এই সাময়িক অসুবিধার জন্য ব্রিজ ব্যবহারকারীদের সহযোগিতার আহ্বান করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 22, 2026, 07:00 PM IST
বরুণ সেনগুপ্ত: ২২ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি-- ৬ দিন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল সোদপুর রেলওভার ব্রিজ (Sodepur Railway Overbridge)। এই কদিন কোনও গাড়ি সোদপুর ব্রিজ ধরে যাতায়াত করতে পারবে না। এই সাময়িক অসুবিধার জন্য ব্রিজ ব্যবহারকারীদের সহযোগিতার আহ্বান করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। 

২২ থেকে ২৭ জানুয়ারি
 
পানিহাটি পুরসভা ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেট পূর্ত দফতর ও পানিহাটি পুরসভার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সংস্কারের কাজ দ্রুত শেষ করবার জন্য আজ, ২২ জানুয়ারি থেকে আগামী ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সোদপুর রেলওভার ব্রিজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। মানে, আজ, ২২ তারিখ থেকে আগামী পাঁচ দিনের জন্য পুরোপুরি বন্ধ থাকবে সোদপুর স্টেশনের উপর ব্রিজটি।

সহযোগিতার আহ্বান

আলোচনা শেষে পানিহাটি পৌরসভার পুরপ্রধান সোমনাথ দে জানান, ২২ থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত সোদপুর ফ্লাইওভার সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ থাকবে। ওই কয়েকদিন কোনও গাড়িই সোদপুর ব্রিজ ধরে যাতায়াত করতে পারবে না। এই সাময়িক অসুবিধার জন্য তিনি ব্রিজ ব্যবহারকারীদের সহযোগিতার আহ্বান করেছেন।

কবে খুলবে?

আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে সোদপুর ব্রিজ খুলে যাবে। সেই সময় একমাত্র ভারী যান বাদে সমস্ত রকম গাড়িই ওই সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে। 

বেলঘরিয়া ব্রিজও বন্ধ

ওদিকে বেলঘরিয়া ব্রিজও বন্ধ হয়েছে। এবার বন্ধ হচ্ছে সোদপুর ব্রিজ। বেলঘরিয়া ব্রিজ বন্ধ হওয়ায় বহু মানুষ সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। সোদপুর ব্রিজ বন্ধ থাকলেও বহু মানুষ সমস্যায় পড়বেন। এবং একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু বন্ধ হলে ভোগান্তি যারপরনাই বাড়বে সন্দেহ নেই। তবে, বেলঘরিয়া ব্রিজ বন্ধ হওয়ায় নিত্যযাত্রী ও সাধারণ মানুষজন যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, তার কিছুটা লাঘব হবে, যদি সোদপুর ব্রিজটি তাড়াতাড়ি খুলে যায়। তখন সাধারণ মানুষের অনেকটাই সুবিধা হবে। তবে, এখন দেখার আদৌও ২৮ তারিখেই সোদপুর ব্রিজটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হয় কি না! সেই দিনসীমার মধ্যে কি মিটবে সংস্কারকাজ?

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

