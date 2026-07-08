Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /গীতা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে সব নজরে ছিল! সুযোগ বুঝে দিনেদুপুরে ছুরি দিয়ে জাস্ট কুপিয়ে দিল স্বামী

গীতা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে সব নজরে ছিল! সুযোগ বুঝে দিনেদুপুরে ছুরি দিয়ে জাস্ট কুপিয়ে দিল স্বামী

Sodepur Incident: গীতা কোথায় যাচ্ছে তা নজরে রাখত। আজ সকালে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোদপুর স্টেশন থেকে আসছিলেন। সেই সময় ছুরি নিয়ে আচমকা হামলা চালায় এবং নির্মমভাবে তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে। নিজেরও গলা কাটার চেষ্টা করে

Written BySoumita Khan
Published: Jul 08, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:32 PM IST
গীতা কোথায় যাচ্ছে, কী করছে সব নজরে ছিল! সুযোগ বুঝে দিনেদুপুরে ছুরি দিয়ে জাস্ট কুপিয়ে দিল স্বামী
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
হঠাত্‍ রিভলভার ছিনিয়ে তাক করল পুলিসের দিকেই: তারপরই ছুটল গুলি, একটা পেটে-আরেকটা বুকে
Baruipur Incident50 min ago
2
Baruipur Encounter Row50 min ago
3
Encounter specialist1 hr ago
4
Baruipur Rape Murder Case1 hr ago
5
Baruipur Case Update2 hrs ago