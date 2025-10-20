Bardhaman Shocker: বাড়ি ফিরেই বুড়ো বাবাকে পেরেক পোঁতা বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মার ছেলের, চোখের সামনে স্বামীকে...

Bardhaman Shocker: বাড়ি ফিরেই বুড়ো বাবাকে পেরেক পোঁতা বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মার ছেলের, চোখের সামনে স্বামীকে...
অরূপ লাহা: ছেলের হাতে বাবা খুন। নৃশংসভাবে বাবাকে পিটিয়ে খুনের ঘটনার সাক্ষী পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষের সগড়াইয়ের রায়পাড়া। মৃতের নাম বিপত্তারণ রায়(৫৫)। জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যা ছ’টা নাগাদ মত্ত ছেলে প্রদীপ রায় বাড়ি ফিরে নিজের বাবার উপর নৃশংসভাবে হামলা চালায়।
পেশায় লরির খালাসি প্রদীপ রায় দীর্ঘদিন ধরেই বাবা-মাকে মারধর করতো বলে অভিযোগ। রবিবার রাতেও প্রদীপ পেরেক যুক্ত একটি বাঁশ দিয়ে বাবার শরীরে এলোপাথাড়িভাবে আঘাত করে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বিপত্তারণ রায়। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে। প্রথমে খণ্ডঘোষ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু সেখানেই রাত একটা নাগাদ মৃত্যু হয় বিপত্তারণ রায়ের।
অভিযুক্ত প্রদীপ রায়-কে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে খণ্ডঘোষ থানার পুলিস।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময় বাড়িতে ছিলেন না মৃতের স্ত্রী। তিনি বাড়ি ফিরে রক্তাক্ত অবস্থায় স্বামীকে পড়ে থাকতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। শোকস্তব্ধ এলাকাবাসী ও প্রতিবেশীরা অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। স্বামী খুনে অভিযুক্ত ছেলের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন অভিযুক্ত প্রদীপের মা।
মৃত বিপত্তারণের স্ত্রী সরস্বতী রায় বলেন, বাড়িতে এসে দেখছি ও মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চান করিয়ে ওকে খন্ডঘোষে ডাক্তারখানা নিয়ে গেলাম। ওরা বলল বর্ধমানে নিয়ে যাও। ওখানে নিয়ে গেলাম। সবকিছু করলাম। ফেরার পথে মারা গেল। হার্টফেল করল। ছেলে মদ খেয়ে বাঁশে করে মেরেছিল। বাঁশে গজাল ছিল। ছেলে আমাকেও মারত। গতকালও আমাকে মেরেছে। রোজই মদ খায়। মদ খেয়েই ঝামেলা করে। আমিচাই ওর যাবজ্জীবন জেল হোক।
