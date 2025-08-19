English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Son Abandon Parents: সামান্য মুড়ি-চানাচুর সঙ্গে দিয়ে অসুস্থ বৃদ্ধ অশক্ত বাবামাকে স্টেশনে ফেলে পালিয়ে গেল ছেলে! বাবা মরলেন, মা তখন...

Son Abandon Parents Baruipur Incident: একমাত্র ছেলে কয়েকশো টাকা আর কিছু মুড়ি-চানাচুর দিয়ে বাবা-মাকে প্ল্যাটফর্মে ফেলে বেপাত্তা হয়ে যায়। তারপর থেকে অসহায় অবস্থাতেই দিন কাটাচ্ছিলেন ওই বৃদ্ধ দম্পতি। বৃদ্ধ বাবা অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন, হাঁটাচলাও কার্যত সম্ভব হচ্ছিল না। তারপর...

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 19, 2025, 09:06 PM IST
Son Abandon Parents: সামান্য মুড়ি-চানাচুর সঙ্গে দিয়ে অসুস্থ বৃদ্ধ অশক্ত বাবামাকে স্টেশনে ফেলে পালিয়ে গেল ছেলে! বাবা মরলেন, মা তখন...
প্রতীকী ছবি

তথাগত চক্রবর্তী: বারুইপুরে (Baruipur) অমানবিকতার ছবি! এমনই এক ছবি ফের সামনে এল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে (South 24 Parganas Baruipur)। দিনকয়েক আগে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার বারুইপুর স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকতে দেখা যায় এক বৃদ্ধ দম্পতিকে। নাম কমলা পুরকাইত (৬৯) ও গোবিন্দ পুরকাইত (৭৫)। কেন তাঁরা সেখানে? 

আরও পড়ুন: Fixed Deposit Interest: এবার স্বল্পপুঁজিতেই টাকার পাহাড়! ফিক্সড ডিপোজিটে বিপুল সুদ! কোন ব্যাংক দিচ্ছে? কোন প্ল্যানে মিলবে? জেনে নিন...

ফিরল না ছেলে

অভিযোগ, তাঁদের একমাত্র ছেলে জয়ন্ত পুরকাইত হাতেগোনা কয়েকশো টাকা আর অল্প কিছু মুড়ি-চানাচুর দিয়ে প্ল্যাটফর্মে ফেলে রেখে বেপাত্তা হয়ে যায়। তারপর থেকেই অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন ওই বৃদ্ধ দম্পতি। বৃদ্ধ গোবিন্দবাবু তখন শারীরিকভাবে অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন, হাঁটাচলাও কার্যত সম্ভব হচ্ছিল না। দম্পতির দাবি, ছেলে জানিয়েছিল, কয়েকদিনের মধ্যে ফিরে আসবে। কিন্তু অপেক্ষার প্রহর শেষ হলেও আর ফিরল না সে। 

প্ল্যাটফর্মেই চুরি

এদিকে প্ল্যাটফর্মেই পড়ে থাকেন তাঁরা। আর এই সংকটের মধ্যেই চুরি হয়ে যায় বৃদ্ধ দম্পতির বাকি টাকা আর মোবাইল। এই অবস্থায় রেল পুলিস বিষয়টি জানতে পেরে তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হোমে পাঠায়। পরে তাঁদের স্বাস্থ্য আরও খারাপ হলে তাঁদের ভর্তি করা হয় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। 

মৃত্যু বাবার

কিন্তু রবিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় গোবিন্দবাবুর। বৃদ্ধার আশা ছিল, অন্তত শেষকৃত্যে হয়তো ছেলে এসে পৌঁছবে। কিন্তু সোমবারও ছেলে ফিরে আসেনি। তখনই প্রশাসন এগিয়ে আসে। বৃদ্ধার সম্মতি নিয়েই সোমবার রাতে বারুইপুর থানার পুলিস ও বারুইপুর পুরসভার কর্মীরা মিলে কীর্তনখোলা শ্মশানে সম্পন্ন করেন বৃদ্ধের শেষকৃত্য। 

আরও পড়ুন: GST: মাথায় হাত! চাপতে পারে ৪০ শতাংশ GST! পুজোর মুখেই আর্থিক সংকটে পড়তে হতে পারে মধ্যবিত্তদের? কোন কোন জিনিসের দাম লাগামছাড়া?

আকুল অপেক্ষায় মা

ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রতিবেশীরা বলছেন, বাবা-মাকে প্ল্যাটফর্মে ফেলে রেখে যাওয়া এক চরম অমানবিক কাজ। বৃদ্ধা কমলাদেবী এখন একাই রয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন, ছেলে যদি না-ই ফিরে, তবে আমার দিন কাটবে কীভাবে?

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Son Abandon Parentsson fled leaving old parents in Baruipurson fled leaving old parents in Baruipur rail stationfather died
