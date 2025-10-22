English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Road Accident: ফোঁটা নিতে বাইকে জামাই আসছিলেন শ্বশুরবাড়িতে, ভয়ংকর দুর্ঘটনা! বাইক ঢুকে গেল লরির নীচে, রক্তাক্ত মৃত্যু...

Bankura Road Accident: জামাইফোঁটা নিতে আসছিলেন জামাইবাবু। তাঁকে আনতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনার কবলে দুই ভাই ও জামাইবাবু। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল এক ভাই, আহত অপর ভাই ও জামাইবাবু আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 22, 2025, 04:01 PM IST
মৃত্যুঞ্জয় দাস: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার আধকাটা সংলগ্ন এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের, আহত দুই। মৃত যুবকের নাম দেব সরদার বয়স ২২ বছর, বাড়ি বিষ্ণুপুর থানার বেলশুলিয়া এলাকায়। এবং আহত দুজনের নাম দীনবন্ধু সরদার বাড়ি খড়কাটা গ্রামে  ও সুকদেব পন্ডিত বাড়ি গড়বেতা থানার মোহনপুরে। এদের মধ্যে শুকদেব পন্ডিত জামাইবাবু এবং মৃত দেব ও আহত দীনবন্ধু মামাতো পিসতুতো ভাই। 

ভাইফোঁটার আগের দিন অর্থাৎ আজ জামাই ফোঁটা। শ্বশুরবাড়িতে জামাই ফোঁটা নিতে আসছিলেন জামাই সুখদেব পন্ডিত। গরবেতা থেকে বাসে করে বাঁকাদহ বাসস্ট্যান্ডে নেমেছিলেন। জামাইকে আনার জন্য দুই ভাই দেব ও দীনবন্ধু একটি মোটর বাইক করে বাঁকাদহ আসে। সেখানে জামাইবাবুকে নিয়ে বেলশুলিয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তারা। মোটরবাইক চালাচ্ছিলেন দেব সরদার। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আধকাটা সংলগ্ন এলাকায় এসে সামনের দিক থেকে আসা একটি ছয় চাকা লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তাঁদের।

সংঘর্ষের জেরে রাস্তায় ছিটকে পড়ে তিন জনা লরির ভেতরে ঢুকে যায় মোটর বাইকটি। দুমড়ে মুচড়ে যায় মোটরবাইকটি। অচৈতন্য অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকে তিন জন। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় স্থানীয় বাসিন্দা ও বিষ্ণুপুর থানার পুলিস। পুলিস প্রত্যেককে নিয়ে আসে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। দেব সরদারকে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। আহত দুজনার চিকিৎসা চলছে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। আহত দুজনার অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত যুবকের দেহ ময়নাতদন্ত করা হবে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে। কীভাবে হল এই দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর সঠিক কারণ খতিয়ে দেখছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিস। ইতিমধ্যেই ঘাতক গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে চালক ও খালাসি পলাতক।

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

