/গভীর রাতে হাতে দস্তানা পরে বুকে চেপে বসে গলা টিপে বাবাকে খুন করছে ছেলে, মা দেখতে পেতেই হাড়হিম...

বিধান সরকার: দস্তানা পরে বুকে চেপে বসে গলা টিপে বাবাকে খুন করেছে ছেলে, পালিয়ে বেঁচেছিলেন মা। অভিযুক্ত সেই ছেলেকে দোষী সাব্যস্ত করল চন্দননগর আদালত। সম্পত্তির লোভে স্ত্রীর প্ররোচনায় বাবাকে খুন! মায়ের সাক্ষ্যে দোষী সাব্যস্ত ছেলে-বৌমা। আগামীকাল সাজা ঘোষণা করবে চন্দননগর আদালত। গভীর রাতে নিজের বাবাকে নির্মম ভাবে হত্যা। ছেলে বৌমা দুজনকেই দোষী সাবস্ত্য করল চন্দননগরের অতিরিক্ত দায়রা আদালত।
রাত ১টায়
তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত গৌরবাটি গ্রামের ঘটনা। মামলা সূত্রে জানা যায়, ৬/৭/২০২৩ তারিখে রাত দশটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া করে নিজের ঘরে যান সত্তরোর্ধ্ব আদিত্য কোলে। দ্বিতলে তাঁর শোবার ঘর। রোজকার মতো দরজা ভেজিয়ে শুয়ে ঘুমিয়েও পড়েন তিনি। তাঁর স্ত্রী বছর চৌষট্টির সাবিত্রী কোলে ওই একই তলায় তাঁর ঘরে তাঁর নাতনিকে নিয়ে শুয়েছিলেন। রাত্রি ১টা নাগাদ স্বামীর ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনে সাবিত্রীদেবী ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে দেখেন তার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া!
'ওকেও মারো'
সাবিত্রী ডাকাডাকি করলে তাঁর নাতি দরজা খুলে দেয়। তখন বৃদ্ধা তাঁর স্বামীর ঘরে গিয়ে দেখেন তাঁর পুত্রবধূর প্ররোচনায় তাঁর নিজের ছেলেই তার বাবার বুকের উপর বসে হাতে দস্তানা পরে গলা টিপে বাবাকে খুন করছে। দেখে কিছুক্ষণের জন্য় তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চেতনা ফেরে। তিনি যেন শুনতে পান, ছেলের স্ত্রী তখন স্বামীকে সাবিত্রী দেবীকেও খুন করার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে। অন্তত তেমনই তাঁর অভিযোগ। সাবিত্রী দেবী তখন সেখান থেকে কোনও রকমে সেদিন পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। তারপর নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে ১০ মিনিটের হাঁটাপথে সাবিত্রী তাঁর দেওরের বাড়ি গিয়ে আশ্রয় নেন। এবং সব ঘটনা জানান।
থানায় অভিযোগ
পরে সাবিত্রী দেবী তারকেশ্বর থানায় তাঁর ছেলে অমিত ও বৌমা পূজা কোলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন। তারকেশ্বর থানার তদন্তকারী অফিসার ১৯ জনকে সাক্ষী করে ১১.৯.২৩ তারিখে অতি দ্রুততার সঙ্গে এই মামলায় চার্জশিট দাখিল করেন। এই মামলায় স্পেশাল পিপি ছিলেন শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে লিগাল রিমেব্রেন্সের অফিস থেকে ৯.৩.২৬ তারিখে এই মামলা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করা হয়। এর পর দ্রুততার সঙ্গে তিনি এই মামলা শেষ করেন। শঙ্করবাবু বলেন, ১৯ জন সাক্ষীর মধ্যে ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।
অভিযুক্ত অমিত কোলে
আজ, বুধবার চন্দননগর আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক মানবেন্দ্র মোহন সরকার অভিযুক্ত অমিত কোলেকে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০২ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাঁর স্ত্রী পুজা কোলেকে ৩০২/১০৯ ধারা মতে দোষী সাব্যস্ত করেন। পুজা কোলে যেহেতু জামিনে ছিলেন তাই আজ আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে জেলে পাঠিয়েছে। আগামী কাল আদালত দোষীদের সাজা ঘোষণা করবেন বিচারক।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)