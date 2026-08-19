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গভীর রাতে হাতে দস্তানা পরে বুকে চেপে বসে গলা টিপে বাবাকে খুন করছে ছেলে, মা দেখতে পেতেই হাড়হিম...

PM Modi Breakfast Meeting: মামলা সূত্রে জানা যায়, ৬/৭/২০২৩ তারিখে রাত দশটা নাগাদ খাওয়াদাওয়া করে নিজের ঘরে যান সত্তরোর্ধ্ব আদিত্য কোলে। তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত গৌরবাটি গ্রামে দ্বিতলে তাঁর শোবার ঘর। রোজকার মতো দরজা ভেজিয়ে শুয়ে ঘুমিয়েও পড়েন তিনি। আর তারপরই আসে সেই ভয়ংকর মুহূর্ত!

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 19, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:16 PM IST
গভীর রাতে হাতে দস্তানা পরে বুকে চেপে বসে গলা টিপে বাবাকে খুন করছে ছেলে, মা দেখতে পেতেই হাড়হিম...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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