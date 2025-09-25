Son killed mother: মায়ের 'বোধনে'র আগেই মায়ের খুন! তৃতীয়ার ভোরে ছেলের কুড়ুলের কোপে নিথর এক হতভাগ্য মা...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Son killed mother: মহিলার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন।  হঠাৎই নিজের মায়ের উপর কুড়ুল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 25, 2025, 04:01 PM IST
Son killed mother: মায়ের 'বোধনে'র আগেই মায়ের খুন! তৃতীয়ার ভোরে ছেলের কুড়ুলের কোপে নিথর এক হতভাগ্য মা...

অনুপ কুমার দাস: মায়ের বোধনের আগেই মায়ের খুন! সারা রাজ্য যখন মাতৃ আরাধনায় মেতে ওঠার অপেক্ষায়, ঠিক তখনই সন্তানের হাতে খুন হয়ে গেলেন মা! নদিয়ার তেহট্টে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে। মাকে খুনের পর থানায় আত্মসমর্পণ ছেলের।

নিজের মাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ করল ছেলে। বৃহস্পতিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে তেহট্টের বেতাই দক্ষিণ জিৎপুরে। অভিযুক্তের নাম ফেলা দাস। পরিবার ও প্রতিবেশী সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে হঠাৎই নিজের মা অর্চনা দাসের উপর কুড়ুল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। এরপর নিজের অটোতে আগুন লাগানোরও চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

মহিলার চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে ঘটনাস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যায় ফেলা দাস। এরপরই সে নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয়রা অর্চনা দেবীকে প্রথমে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে।

সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক সমস্যায় ভুগছিল ওই যুবক। সেই কারণেই সে এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছেঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

