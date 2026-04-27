Ranaghat murder case: ভোট-বাংলার রানাঘাটে রক্তের হোলি: সকাল সকাল বাবাকে কোপাল ছেলে

Ranaghat murder case:  ঘটনাস্থলেই মৃত্যু বাবার।  অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 27, 2026, 05:06 PM IST
ভোট-বাংলার রানাঘাটে রক্তের হোলি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কোপের পর কোপ! ছেলের হাতে খুন বাবা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল রানাঘাটে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃতের নাম গৌতম সমাদ্দার। রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প ফাঁড়ি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ছেলে  গোবিন্দ তেমন কোনও কাজ করেন না। উলটে মাঝেমধ্যে বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে অশান্তি করতেন বলে অভিযোগ। 

প্রতিবেশীদের দাবি, রবিবার ভোররাতে বাবা-ছেলের অশান্তি চরমে পৌঁছয়। চিত্‍কার-চেঁচামিচিতে ঘুম ভেঙে যায়। এরপর বাড়িতে গিয়ে দেখেন, বাবা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাচ্ছেন গোবিন্দ! ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়  গৌতমের। অভিযুক্ত ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। নেশার টাকা না দেওয়াতেই বাবাকে ছেলের হাতে খুন হতে হল বলে অভিযোগ।

এর আগে, জলপাইগুড়িতে পারিবারিক অশান্তির জেরে ছেলের হাতে খুন হতে হয়েছিল বাবাকে। দীর্ঘদিন ধরেই মদ্যপ অবস্থায় নাকি বাড়িতে রীতিমতো অত্যাচার চালাতেন পালসু ওরাওঁ! অভিযোগ, সেই অত্য়াচার সহ্য করতে না পেরেই  ছেলে বিনু ওরাওঁ তাঁকে পিটিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ। 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

