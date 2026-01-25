Son Killed Mother: স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যাওয়ায় ভয়ংকর ক্ষোভ! প্ল্যানিং করেই মাকে কোপাল ছেলে...

Son Killed Mother: স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যাওয়ায় ভয়ংকর ক্ষোভ! প্ল্যানিং করেই মাকে কোপাল ছেলে...
South 24 Parganas: দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের গোকর্ণী এলাকায় মাকে খুন করে পলাতক ছেলেকে ধামুয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করল মগরাহাট থানার পুলিস। ধৃত আতাউল্লাহ গাজীকে আজ আদালতে পেশ করবে মগরাহাট থানার পুলিস।
নকিব উদ্দিন গাজী: পারিবারিক অশান্তির জেরে ছেলের হাতে খুন মা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার গোকর্নি এলাকায়। নিহত মহিলা আকিলা গাজী (৬০) এবং অভিযুক্ত ছেলে আতাউল্লাহ গাজী (২৩)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার গোকর্ণী এলাকার বাড়ির মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় আকিলা গাজীর দেহ পাওয়া যায়। প্রতিবেশীরা প্রথমে এই দৃশ্য দেখে পুলিসে খবর দেন। পুলিস ঘটনাস্থলে এসে মহিলার দেহ উদ্ধার করে এবং ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। মগরাহাট থানার পুলিসজানায়, নিহত আকিলা গাজীর তিনটি ছেলে রয়েছে, এবং এর মধ্যে ছোট ছেলে আতাউল্লাহ গাজী পারিবারিক অশান্তির জেরে মাকে খুন করেছে।
পুলিসি তদন্তে জানা যায়, প্রায় চার মাস আগে আতাউল্লাহ গাজীর স্ত্রী পারিবারিক কারণে বাবার বাড়ি চলে যান। এরপর থেকেই আতাউল্লাহ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার চিকিৎসাও চলছিল। স্ত্রীর বাড়িতে না ফেরার কারণে সে মায়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল। পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদে আতাউল্লাহ স্বীকার করেছে যে, অনেকদিন ধরেই তার মাকে খুন করার পরিকল্পনা ছিল। শুক্রবার, যখন বাড়ি ফাঁকা ছিল, সে ধারাল অস্ত্র দিয়ে মাকে কুপিয়ে খুন করে। হত্যাকাণ্ডের পর আতাউল্লাহ প্রথমে নদীয়া পালিয়ে যায়, পরে ধামুয়া এলাকায় গা ঢাকা দেয়।
পুলিস দীর্ঘ সময় ধরে তল্লাশি চালানোর পর, অবশেষে ধামুয়া এলাকা থেকে আতাউল্লাহ গাজীকে গ্রেফতার করে। রবিবার তাকে ডায়মন্ডহারবার আদালতে পেশ করা হবে।
এই ঘটনায় মগরাহাট থানার গোকর্ণী এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীরা আতাউল্লাহ গাজীর মানসিক সমস্যার কথা জানিয়েছে, তবে তার এই ভয়াবহ অপরাধ সমাজের মধ্যে গভীর শোক এবং হতাশার সৃষ্টি করেছে। পুলিস জানায়, পরিবারের পক্ষ থেকে আতাউল্লাহ গাজীকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলেই দাবি করা হয়েছে, তবে এর পরেও তার কর্মকাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয়রা।
অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির ধুপগুড়িতে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে। কেরালায় কাজ করতেন ধুপগুড়ির শ্রীকান্ত বর্মন। সম্প্রতি বাড়ি ফিরে জানতে পারেন, স্ত্রী প্রতিবেশী দেওরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বাও। তার পরই স্ত্রীকে তার প্রেমিকের হাতে তুলেও দেন শ্রীকান্ত।
গত সপ্তাহে রবিবার ওই ঘটনার পর ২৪ জানুয়ারি শনিবার ঘটে যায় ভয়ংকর ঘটনা। দা দিয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করে শ্রীকান্ত বর্মন। জলপাইগুড়ির ধুপগুড়ির ২ নম্বর ওয়ার্ডের রায়পাড়া এলাকার ঘটনা। স্ত্রীকে খুন করে অস্ত্র হাতে থানায় দৌড়লেন শ্রীকান্ত। খবর জানাজানি হতেই তোলপাড় এলাকা। স্থানীয় মানুষজনের বক্তব্য, স্ত্রীর পরকীয় সম্পর্কের কথা জানতে পেরেই শ্রীকান্ত স্ত্রীকে ওই যুবকের হাতে তুলে দেন। শনিবার সকালে শ্রীকান্ত ওই যুবকের বাড়িতে হাজির হন। তার পরেই ওই ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যায়। পুলিস সূত্রে খবর, মৃতা মহিলার নাম সোমা রায় বর্মন(৩২)।
