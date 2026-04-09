SIR in Bengal: কেন বেছে বেছে বাঙালিদেরই SIR-কোপ? রাগে তেড়েফুঁড়ে পার্লামেন্ট ঢুকে পড়ল বিজেপিনেতার প্রেসিডেন্সিতে পড়া ছেলে

SIR in Bengal: এসআইআর-এর নামে বাংলার মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে, প্রতিবাদ জানাতে জোর করে দিল্লির সংসদে ঢোকার চেষ্টা। এই অভিযোগে সৌম্যদীপ গোস্বামী নামে মঙ্গলকোটের তরুণকে পুলিস গ্রেফতার করেছে।  

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 9, 2026, 08:24 PM IST
ভয়ংকর ঘটনা রাজধানীতে!

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: এসআইআর (SIR) নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ বাদ-প্রতিবাদ চলছেই। এবার সংসদে ঢোকার চেষ্টা। এসআইআর (SIR in Bengal)-এর নামে বাংলার মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে, এরই প্রতিবাদ জানাতে জোর করে দিল্লির সংসদে ঢোকার চেষ্টা। এই অভিযোগে সৌম্যদীপ গোস্বামী নামে মঙ্গলকোটের তরুণকে পুলিস গ্রেফতার করেছে। বুধবার দুপুরের ঘটনা।

কী বলছেন বাবা?

সৌম্যদীপের বাবা আলোকতরঙ্গ গোস্বামী এবং মা বুলবুল গোস্বামী দুজনেই মঙ্গলকোটের বিজেপি দলের নেতা। অলোকবাবু বলেন, ঘটনা বুধবার ঘটেছে জেনেছি। এখন আর ছেলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। ছেলে সাবালক হয়েছে, তার আদর্শ ও চিন্তা নিয়ে আলোকতরঙ্গবাবুর বলার কিছু নেই। 

কে এই সৌম্যদীপ?

সৌম্যদীপ কলকাতার প্রেসিডেন্সি থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর করে একটি বেসরকারি মার্কেটিং কোম্পানির অফিসে কাজ করেন। দিল্লি যাওয়ার আগে সৌম্যদীপ সমাজমাধ্যমে বিজেপি সরকারের অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাক নীতি নিয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছেন। 

SIR-র বলি

এদিকে রাজ্যে SIR-র বলি আরও এক। ট্রাইবুনালে লাইনে দাঁড়িয়ে বেঘোরে প্রাণ গেল এক বৃদ্ধের। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার হাঁসখালিতে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘক্ষণ ট্রাইবুনালে শুনানির লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন জীবনকৃষ্ণ। এরপর হঠাত্‍-ই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। শেষে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই বৃদ্ধকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্‍সকরা। ঘটনায় আকস্মিকতায় রীতিমতো ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা। এলাকায় শোকের ছায়া।

'বিবেচনাধীন' তালিকায় ছিল

SIR-র খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম। চূড়ান্ত তালিকায় বেরেনোর পরেও 'বিবেচনাধীন' ছিল ৬০ লক্ষ। যাঁদের নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায় ছিল, তাঁদের অনেকের নামই আবার সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় 'ডিলিটেড'! যেমন এই নদীয়ার হাঁসখালি  থানার বগুলা গাড়াপোতা এলাকার বাসিন্দা জীবনকৃষ্ণ বিশ্বাস। অভিযোগ, ভোটার তালিকায় পরিবারের অন্য সদস্যের নাম থাকলেও ষাটোর্ধ্ব ওই বৃদ্ধ ও তাঁর এক মেয়ের নাম বাদ পড়েছে।

ট্রাইবুনালে আবেদনের জন্য

সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন অনুযায়ী, SIR-য়ে নাম বাদ পড়লে জেলাশাসক ও মহকুমাশাসকের  দফতরে গিয়ে  ট্রাইবুনালের আবেদন করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ভোটাররা। জীবনকৃষ্ণের  পরিবারসূত্রে খবর, ট্রাইবুনালে আবেদন করার জন্য আজ, বৃহস্পতিবার সকালে বগুলা থেকে ট্রেনে রানাঘাটে আসেন জীবনকৃষ্ণ। কিন্তু মহকুমাশাসকের দফতরের বাইরে ততক্ষণে লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছে। সেখানেই হঠাত্‍ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

