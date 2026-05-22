Sona Pappu Case: সোনা পাপ্পুর শকিং জালিয়াতি: হোটেলের টপ ফ্লোরে শান্তনুর ভাগ্নের স্থায়ী ডেরা, 'কালো টাকা সাদা' করার মাস্টারমাইন্ড কারা?

ED Raid Sona Pappu in Kolkata: সোনা পাপ্পু জমি জালিয়াতি ও তোলাবাজি মামলায় ফের সক্রিয় ইডি। শুক্রবার সকাল থেকে কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি শুরু হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, শান্তনু, সোনা পাপ্পু ও জয় কামদার মিলে একটি বড় চক্র তৈরি করেছিলেন। তাঁরা ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি কালো টাকা সাদা করে প্রভাবশালীদের কাছে পাঠাতেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের অ্যাকশনে ইডি। সোনা পাপ্পু জমি জালিয়াতি মামলায় ইডির তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে নিত্যনতুন চাঞ্চল্যকর তথ্য। শুক্রবার সাতসকাল থেকে কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের একাধিক ঠিকানায় একযোগে বড়সড় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন ইডি আধিকারিকরা। ইডির সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মামলার মূল অভিযুক্ত সোনা পাপ্পুকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে। সেই সূত্রের ওপর ভিত্তি করেই আজ সকাল থেকে বিভিন্ন ঠিকানায় হানা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।
এই মুহূর্তে কলকাতার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ইডির সার্চ অপারেশন চলছে। জানা গিয়েছে, কলকাতার রয়েড স্ট্রিটের একটি হোটেল এবং কলকাতার কসবা এলাকার একটি নির্দিষ্ট ঠেক-সহ আরও কিছু জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। ইডি সূত্রের দাবি, অভিযুক্ত সোনা পাপ্পুকে জেরা করে জানা গিয়েছে যে, একাধিক সংস্থা বা সংগঠনের আড়ালে কালো টাকা সাদা করার (Money Laundering) খেলা চলছিল। শুধু তাই নয়, এই বেআইনি টাকা অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছেও পৌঁছেছিল বলে অভিযোগ। এখন সেই প্রভাবশালীদের যোগসূত্র খুঁজতেই তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
রয়েড স্ট্রিটে অবস্থিত 'The Corporate' নামের একটি হোটেলে ইডি হানা দেয়। শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ ইডির ৭ জনের একটি প্রতিনিধি দল আচমকাই ওই হোটেলে হাজির হয়। তারা ভেতরে ঢুকেই হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। ইডি সূত্রে খবর, হোটেলের মালিক মহম্মদ রাজুকে ইতিমধ্যেই তলব করা হয়েছে, তবে তিনি এখনও এসে পৌঁছাননি।
হোটেল তল্লাশিতে উঠে এসেছে এক চমকপ্রদ তথ্য। জানা গেছে, ওই হোটেলের টপ ফ্লোরের একটি ঘর ধৃত পুলিস আধিকারিক শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের ভাগ্নে সৌরভ অধিকারীর নামে স্থায়ীভাবে বুক করা থাকত। সৌরভ মাঝেমধ্যেই এসে এই ঘরে থাকতেন। এমনকী, সৌরভ না থাকলেও ওই ঘর অন্য কোনও গ্রাহককে দেওয়া হত না। কেন একটি হোটেলের ঘর এভাবে স্থায়ী বুকিং করে রাখা হয়েছিল এবং এর পেছনে কোনও কালো টাকা সাদা করার খেলা চলছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা।
এর পাশাপাশি, হোটেলের এই সূত্রের সূত্র ধরেই ইডির একটি দল পৌঁছে যায় বালিগঞ্জের ৫৩ নম্বর ফার্ন রোডে। এই বাড়িটি আসলে ধৃত শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বোনের। আর এখানেই থাকেন শান্তনুর ভাগ্নে সৌরভ অধিকারী। মূলত সৌরভের খোঁজ এবং তাঁর আর্থিক লেনদেনের নথিপত্র খতিয়ে দেখতেই আজ সকালে বালিগঞ্জের এই আবাসে তল্লাশি চালানো হয়।
কলকাতার এই মহাতল্লাশির আঁচ একই সময়ে পৌঁছেছে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও। মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার জেমো বিশ্বাস পাড়ায় কলকাতা পুলিসের ধৃত আধিকারিক শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের পৈতৃক বাড়ি রয়েছে। এই জালিয়াতি মামলায় শান্তনুকে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তিনি বর্তমানে ইডি হেফাজতে আছেন। শুক্রবার সাতসকালে ইডি আধিকারিকদের একটি দল কান্দির এই বাড়িতে পৌঁছায়। তবে বাড়িটির সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় প্রাথমিক অবস্থায় তদন্তকারীরা ভেতরে ঢুকতে পারেননি। ঘরের ভেতরে কেউ আছেন কি না বা কেন দরজা খোলা হচ্ছে না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে এক রহস্যময় পরিস্থিতি।
আজ ইডি নজরে ৯ ঠিকানা
১) রয়েড স্ট্রিটের হোটেল দ্যা কর্পোরেট
২) রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডে মহম্মদ আলি নামের এক ব্যবসায়ীর বাড়ি।
৩) ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের আফরিন হোটেল (মহম্মদ আলি হোটেল মালিক)
৪) ভবানীপুরে প্রোমোটার ডেভেলপার অতুল কাটারিয়ার বাড়ি।
৫) এলগিন রোডে অতুল কাটারিয়ার অফিস
৬) কসবায় কলকাতা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর রহুল আমিন আলি শাহের বাড়ি।
৭) ফার্ন রোডে শান্তনু সিনহা বিশ্বাস এবং তার দিদির ছেলে সৌরভ অধিকারীর বাড়ি
৮) নারকেলডাঙায় সঞ্জয় খৈতান নামে এক রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীর বাড়ি।
৯) মুর্শিদাবাদের কান্দিতে শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বাগান বাড়ি।
কীভাবে প্রকাশ্যে আসে সোনা পাপ্পুর নাম?
জমি প্রতারণা এবং তোলাবাজির বিভিন্ন মামলায় প্রথম সোনা পাপ্পুর নাম জড়ায়। এরপর তদন্তের স্বার্থে ইডির তরফে তাঁকে ৫ বার নোটিস পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রতিবারই হাজিরা এড়িয়ে যান তিনি। প্রায় সাড়ে তিন মাস তিনি ‘ফেরার’ ছিলেন। তবে পুলিসের খাতায় কলমে ফেরার থাকলেও, এই সময়ে দিব্যি ফেসবুক লাইভ করছিলেন সোনা পাপ্পু। লাইভে তিনি দাবি করেছিলেন, তিনি বাড়িতেই আছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। জমি প্রতারণা বা তোলাবাজির সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ নেই। তবে গত ১৮ মে (সোমবার) তদন্তে সহযোগিতা করার কথা বলে তিনি নিজেই সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতরে যান এবং ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
গত মঙ্গলবার তাঁকে কলকাতার বিশেষ ইডি আদালতে তোলা হলে তদন্তকারীরা দাবি করেন— শান্তনু সিনহা বিশ্বাস, সোনা পাপ্পু এবং জয় কামদার মিলে একটি বড়সড় চক্র গড়ে তুলেছিলেন। আদালত তাঁকে ইডি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)