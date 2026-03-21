Rupa Ganguly: সোনারপুর দক্ষিণ কি মহাভারতের কুরুক্ষেত্র? পাণ্ডবের জয় হবেই- বলছেন 'দ্রৌপদী' রূপা

Sonarpur Dakshin 2026 BJP Candidate Rupa Ganguly Election Campaign: রূপা গাঙ্গুলিকে প্রার্থী করায় খুশি বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। রূপা গাঙ্গুলি জানান, সোনারপুরের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ৩০ বছরের সম্পর্ক রয়েছে। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বাবা-মা থাকতেন। সেই সূত্রেই তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল এই এলাকায়। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 21, 2026, 06:18 PM IST
সোনারপুর দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রূপা গাঙ্গুলি

তথাগত চক্রবর্তী: “সোনারপুর দক্ষিণে পাণ্ডবের জয় হবেই।” আত্মবিশ্বাসী রুপা গাঙ্গুলি। সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হতেই আত্মবিশ্বাসী সুর রূপা গাঙ্গুলির গলায়। এদিন প্রচারে বেরিয়ে সোনারপুর মোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, “এবার পাণ্ডবের জয় হবেই।” 

প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন রূপা গাঙ্গুলি। তাঁকে প্রার্থী করায় খুশি কর্মীরা। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা স্পষ্ট । রূপা গাঙ্গুলি জানান, সোনারপুরের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ৩০ বছরের সম্পর্ক রয়েছে। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বাবা-মা থাকতেন। সেই সূত্রেই নিয়মিত যাতায়াত ছিল এই এলাকায়। 

বলেন, রাজনৈতিক জীবনে একাধিকবার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিতে ও আন্দোলনে যোগ দিতেও সোনারপুরে এসেছেন তিনি। এবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে সরাসরি সোনারপুর দক্ষিণে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়েছেন তিনি। আর  নেমেই সোনারপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে রূপা গাঙ্গুলি বুঝিয়ে দিলেন, এই লড়াই জোরদার হবে। জয়ের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী।

প্রসঙ্গত, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপির বাজি পোড়খাওয়া রাজনীতিক রূপা। আর প্রতিপক্ষে তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক তথা টলিউডে রূপার ‘জুনিয়র’ লাভলি মৈত্র। অভিনেত্রী হিসেবে জনপ্রিয়তার পাশাপাশি, এই ৫ বছরে নিজেকে একজন দক্ষ সংগঠক হিসেবেও প্রমাণ করেছেন লাভলি মৈত্র। ওদিকে রূপা রাজ্য রাজনীতির আবর্তে বেশ কিছুদিন ‘ফিকে’ হয়ে গিয়েছিলেন। বিজেপি নেত্রী হিসেবে লকেট চট্টোপাধ্যায় ও অগ্নিমিত্রা পালের উত্থানে দলের অন্দরেই যেন কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন একসময় রাজ্যসভার সাংসদ থাকা রূপা। 

অবশেষে ২০২৬-এ ফের প্রার্থী করতেই ফের লাইমলাইটে রূপা। শুরু হয়ে গিয়েছে তাঁকে নিয়ে চর্চা। রাজনৈতিক মহল বলছে, জনপ্রিয়তায় কেউ কারও থেকে কম যান না। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের জমজমাট লড়াই হতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর দক্ষিণে। এখন সোনারপুর দক্ষিণে রূপা পদ্ম ফোটাতে পারবেন কিনা, ভোটবাক্সে ২৯ এপ্রিল তার উত্তর দেবে মানুষ। আর সেই ফলাফল জানা যাবে ৪ মে। আপাতত ততদিন অপেক্ষা। 'পাণ্ডবদের জয়' সত্যিই হল কিনা জানতে! 

আরও পড়ুন, Rachna Banerjee: বিদায়ী বিধায়কের অফিস তালা বন্ধ: তৃণমূল কংগ্রেস কারও একার নয়-- প্রচারে কড়া বার্তা ক্ষুব্ধ রচনার

আরও পড়ুন, RG Kar Case: আইনি জটিলতায় পাণিহাটিতে বিজেপির প্রার্থী হিসাবে নাম বাদ? বড় কথা বলে দিলেন নির্যাতিতার বাবা

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Rupa GangulyBJP Candidate RupaRupa Ganguly Election CampaignSonarpur DakshinWest Bengal Assembly Election 2026
