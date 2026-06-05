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Rupa Ganguly: কাউন্সিলরদের বড় বার্তা রূপার, বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে কাজ প্রসঙ্গে একমাত্র বাম কাউন্সিলরের দরাজ সার্টিফিকেট

Sonarpur Dakshin BJP MLA Rupa Ganguly: রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা এলাকার কাউন্সিলরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন বিজেপি বিধায়ক রূপা গাঙ্গুলি। প্রায় ২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে রুদ্ধদ্বার বৈঠক।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 05, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 02:04 PM IST
Rupa Ganguly: কাউন্সিলরদের বড় বার্তা রূপার, বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে কাজ প্রসঙ্গে একমাত্র বাম কাউন্সিলরের দরাজ সার্টিফিকেট
Image Credit: রূপা গাঙ্গুলি (ফাইল ফোটো)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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