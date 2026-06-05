/Rupa Ganguly: কাউন্সিলরদের বড় বার্তা রূপার, বিজেপি বিধায়কের সঙ্গে কাজ প্রসঙ্গে একমাত্র বাম কাউন্সিলরের দরাজ সার্টিফিকেট

তথাগত চক্রবর্তী: কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠকে বড় বার্তা বিজেপি বিধায়ক রূপা গাঙ্গুলির। কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠকে রুপা গাঙ্গুলি বললেন, ‘নির্ভয়ে কাজ করুন, কাটমানি-তোলাবাজি বরদাস্ত নয়।’
রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান ও মেয়রদের পদত্যাগের জল্পনার মধ্যেই এদিন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা এলাকার কাউন্সিলরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন বিজেপি বিধায়ক রূপা গাঙ্গুলি। বৈঠকে ১৮ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১৬ জন উপস্থিত ছিলেন। বাকি দু’জন বাইরে থাকায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। বৈঠকে পুরসভার একমাত্র বাম কাউন্সিলরও উপস্থিত ছিলেন।
প্রায় ২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা রুদ্ধদ্বার বৈঠকে কাউন্সিলরদের উদ্দেশে রুপা গাঙ্গুলি বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য নির্ভয়ে কাজ করতে হবে এবং তাঁদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে। একইসঙ্গে কাটমানি ও তোলাবাজির মতো অভিযোগ থেকে দূরে থাকার জন্যও সতর্ক করেন তিনি। বৈঠক শেষে কাউন্সিলররা জানান, বিধায়কের সঙ্গে আলোচনায় তাঁরা সন্তুষ্ট। কাউন্সিলর সোনালি রায়, পাপিয়া হালদার এবং একমাত্র বাম কাউন্সিলর অর্চনা মিত্র অভিযোগ করেন, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্রের আমলে তাঁরা কাজের ক্ষেত্রে নানা সমস্যার মুখে পড়তেন।
তাঁদের দাবি, আগের বিধায়ক তাঁদের মতামত শুনতেন না এবং বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও সাড়া পাওয়া যেত না। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন এবং মানুষের জন্য আরও ভালোভাবে পরিষেবা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন বলে দাবি করেন কাউন্সিলররা। রুপা গাঙ্গুলি জানান, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করবেন। পাশাপাশি তাঁর দাবি, আগামী দিনে নির্বাচন হলে সব কেন্দ্রেই বিজেপি জয়লাভ করবে।
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