  • Sonarpur Dakshin election result 2026 Live: সোনারপুর দক্ষিণে গ্ল্যামার ফাইট: লাভলি বনাম রূপা দ্বৈরথে শেষ হাসি কার? নজরে নির্দল রাজন্যাও

West Bengal Assembly Election 2026: একদা বাম দুর্গ সোনারপুরে এবার ত্রিমুখী লড়াইয়ের সঙ্গে যোগ হয়েছে নির্দল কাঁটা। ২০২৪-এর লোকসভা ট্রেন্ডে তৃণমূলের সায়নী ঘোষ বড় লিড পেলেও, ২০২৬-এর বিধানসভায় লাভলি মৈত্রকে কড়া টক্কর দিচ্ছেন বিজেপির রূপা গাঙ্গুলি। রেকর্ড ৯২.৯৩% ভোটদান আর 'এসআইআর' বিতর্কের আবহে এই হাইভোল্টেজ কেন্দ্রের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে গোটা বাংলা।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: May 4, 2026, 09:38 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ক্ষেত্র। সোনারপুর কেন্দ্রটি তৈরি হয় ১৯৬২ সালে। প্রথম নির্বাচনে সিপিআই-এর খগেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী এখান থেকে জয়ী হয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে এই কেন্দ্রটি সিপিআই(এম)-এর শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। গঙ্গাধর নস্কর এবং ভদ্রেশ্বর মণ্ডলের মতো বাম নেতারা এখান থেকে একাধিকবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। ২০১১ সালে সীমানা পুনর্নির্ধারণের পর তৃণমূল কংগ্রেসের জীবন মুখোপাধ্যায় জয়ী হয়ে এই আসনে ঘাসফুল ফোটান। সেই থেকে এই কেন্দ্রটি তৃণমূলের দখলেই রয়েছে। ২০২১ সালের বিজয়ী প্রার্থী লাভলি মৈত্র এই বছরও এই কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রার্থী। 

২০২৬-এর রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রার্থীরা হলেন:

তৃণমূল (TMC):অরুন্ধতী মৈত্র (লাভলি)
বিজেপি (BJP): রূপা গাঙ্গুলি
সিপিআই (বাম জোট): পারমিতা দাশগুপ্ত
নির্দল: রাজন্যা হালদার

ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল
ফলাফলের স্ট্যাটাস: গণনা শুরু

২০২১ বিধানসভা নির্বাচন:
তৃণমূল কংগ্রেসের অরুন্ধতী মৈত্র (লাভলি) ১,০৯,২২২ ভোট পেয়ে জয়ী হন।
নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির অঞ্জনা বসু পেয়েছিলেন ৮৩,০৪১ ভোট।
জয়ের ব্যবধান ছিল ২৬,১৮১ ভোট।

২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড:
সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রটি যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা এলাকা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ একটি বড় মাপের লিড পেয়েছিলেন, যা তার সামগ্রিক জয়ে বড় ভূমিকা রাখে।

উপনির্বাচন:
২০১১ সালে সোনারপুর দক্ষিণ নতুন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে এখন পর্যন্ত এখানে কোনো বিধানসভা উপনির্বাচন হয়নি। তবে ২০০৩ সালে তৎকালীন অবিভক্ত সোনারপুর আসনে একটি উপনির্বাচন হয়েছিল যেখানে সিপিআই(এম) জয়ী হয়েছিল।

বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

