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ভালোবাসতেন একা ঘুরতে! মা-বাবা, স্বামী-সন্তানকে রেখেই নেপালে, 'নিখোঁজ' সোনারপুরের লোপামুদ্রা

Nepal Flood Sonarpur software engineer missing:  নেপাল পৌঁছানোর পর পরিবারের সঙ্গে বুধবার সকালেও কথা হয়েছিল লোপামুদ্রার। ফোনে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁরা চীনের সীমান্ত এলাকায় রয়েছেন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 27, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:30 PM IST
ভালোবাসতেন একা ঘুরতে! মা-বাবা, স্বামী-সন্তানকে রেখেই নেপালে, 'নিখোঁজ' সোনারপুরের লোপামুদ্রা
Image Credit: লোপামুদ্রা কুণ্ডু (নিজস্ব ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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