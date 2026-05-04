English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Sonarpur Uttar Assembly Election Result 2026 Live: সোনারপুর উত্তরেও গেরুয়া-ঝড়? দেখুন রেজাল্টের লাইভ আপডেট

Sonarpur Uttar Assembly Election Result 2026 Live: সোনারপুর উত্তরেও গেরুয়া-ঝড়? দেখুন রেজাল্টের লাইভ আপডেট

Sonarpur Uttar Assembly Election Result 2026 Live:  এই কেন্দ্র থেকে ফের নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছেন তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম। বিজেপির হয়ে লড়ছেন প্রাক্তন পুলিসকর্তা দেবাশিষ ধর।  

তনুময় ঘোষাল | Updated By: May 4, 2026, 05:02 PM IST
Sonarpur Uttar Assembly Election Result 2026 Live: সোনারপুর উত্তরেও গেরুয়া-ঝড়? দেখুন রেজাল্টের লাইভ আপডেট

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনারপুর উত্তর। এই কেন্দ্র থেকে ফের নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছেন তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম। বিজেপির হয়ে লড়ছেন প্রাক্তন পুলিসকর্তা দেবাশিষ ধর।

Add Zee News as a Preferred Source

এবারের লড়াই

তৃণমূল (TMC): ফিরদৌসী বেগম(বিদায়ী বিধায়ক)

বিজেপি (BJP): দেবাশিস ধর (প্রাক্তন পুলিসকর্তা, অবসরপ্রাপ্ত IPS) 

সিপিএম (CPM): মোনালিসা সিনহা

স্ট্যাটাস: এগিয়ে বিজেপি

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
--
২০২১ বিধানসভা: ফিরদৌসী বেগম(তৃণমূল) জিতেছিলেন ৩৬,০৯০ ভোটে। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলেন রঞ্জন বৈদ্য(বিজেপি)।

২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড: যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২৪-এ এগিয়েছিল তৃণমূল। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রটি ধরে রেখেছিল তৃণমূল।

উপনির্বাচন: ২০২১-এর পর সোনারপুর উত্তর কেন্দ্রে কোনও উপনির্বাচন হয়নি।

বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়

এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
west bengal assembly election result 2026Sonarpur Uttar Assembly Election Result 2026 LiveSonarpur Uttar Assembly Election Result 2026
পরবর্তী
খবর

Naihati Election 2026 Result: বঙ্কিমতীর্থে এগিয়ে 'পদ্ম' সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়ই
.

পরবর্তী খবর

Singur Assembly Election Results 2026 Live: সিঙ্গুরও হাতছাড়া তৃণমূলের? শিল্পের প্রশ্নে সিঙ্...