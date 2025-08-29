English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sonapur Incident: বন্ধুদের সঙ্গে 'পার্টি', মাঝ রাতে আচমকা বিরাট শব্দ! যুবকের 'রহস্যমৃ*ত্যু'...

 Sonarpur youth mysterious death: নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ? নেশার আসরে গন্ডগোলের জেরে ছাদ থেকে ফেলে খুন?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 29, 2025, 12:25 PM IST
তথাগত চক্রবর্তী: সোনারপুরের কামরাবাদে ছাদ থেকে পড়ে রহস্যজনক মৃত্যু যুবকের। মৃতের নাম অসীম জানা। মৃত যুবকের বয়স ৩২ বছর। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আচমকা বিকট শব্দে চমকে ওঠেন প্রতিবেশীরা। বাইরে বেরিয়ে এসে তারা দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন অসীম। খবর দেওয়া হলে পুলিস এসে দেহ উদ্ধার করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর খানেক আগে থেকে কামরাবাদ এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকছিলেন অসীম। ঘটনার রাতে তিনি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মদ্যপান করছিলেন। এরপরই এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। তবে মৃত্যু নিয়েও রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। 

পুলিস খতিয়ে দেখছে, নেশার আসরে কোনও গন্ডগোলের জেরে অসীমকে ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে কিনা? তদন্তে নেমে ঘটনার প্রকৃত সত্যতা জানার চেষ্টা করছে পুলিস। দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। 

