Sonapur Incident: বন্ধুদের সঙ্গে 'পার্টি', মাঝ রাতে আচমকা বিরাট শব্দ! যুবকের 'রহস্যমৃ*ত্যু'...
Sonarpur youth mysterious death: নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ? নেশার আসরে গন্ডগোলের জেরে ছাদ থেকে ফেলে খুন?
তথাগত চক্রবর্তী: সোনারপুরের কামরাবাদে ছাদ থেকে পড়ে রহস্যজনক মৃত্যু যুবকের। মৃতের নাম অসীম জানা। মৃত যুবকের বয়স ৩২ বছর। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আচমকা বিকট শব্দে চমকে ওঠেন প্রতিবেশীরা। বাইরে বেরিয়ে এসে তারা দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রয়েছেন অসীম। খবর দেওয়া হলে পুলিস এসে দেহ উদ্ধার করে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর খানেক আগে থেকে কামরাবাদ এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকছিলেন অসীম। ঘটনার রাতে তিনি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মদ্যপান করছিলেন। এরপরই এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। তবে মৃত্যু নিয়েও রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।
পুলিস খতিয়ে দেখছে, নেশার আসরে কোনও গন্ডগোলের জেরে অসীমকে ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে কিনা? তদন্তে নেমে ঘটনার প্রকৃত সত্যতা জানার চেষ্টা করছে পুলিস। দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
আরও পড়ুন, Howrah: র*ক্তাক্ত গণেশ পুজো! প্রকাশ্যে গ*লার ন*লি কা*টল যুবক... হাড়হিম হাওড়া...
আরও পড়ুন, Bengal Weather Update: ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে ধেয়ে আসছে তুমুল বৃষ্টি! কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় জারি কমলা সতর্কতা...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)