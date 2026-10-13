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বাবার চা-দোকান, তবু শত দারিদ্র্যেও বাড়িতেই হবে দুর্গাপুজো, তাই নিজের হাতে প্রতিমা গড়ে নিল ক্লাস সিক্সের গোপাল-কৃষাণ

Chandrakona Durga Puja 2026: প্রয়াগরাজের শেখর গুপ্তা কাজের খোঁজে ২০১০ সালে চলে আসেন পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায়। ঘাটাল-চন্দ্রকোণা রাজ্য সড়কের ভৈরবপুর এলাকায় রাস্তার ধারে একটি ভাড়া বাড়িতে চায়ের দোকান খুলে শুরু করেন জীবন সংগ্রাম। সেই দোকানের আয়েই স্ত্রী ও তিন পুত্র সন্তানকে নিয়ে তাঁর সংসার।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 13, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 05:37 PM IST
বাবার চা-দোকান, তবু শত দারিদ্র্যেও বাড়িতেই হবে দুর্গাপুজো, তাই নিজের হাতে প্রতিমা গড়ে নিল ক্লাস সিক্সের গোপাল-কৃষাণ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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