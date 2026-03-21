Soumen Mahapatra: টিকিট না পেয়ে কি শেষে দল ছাড়ছেন তৃণমূলের বিধায়ক, প্রাক্তন হেভিওয়েট মন্ত্রী ? ভোটের আগেই বড় খবর

Soumen Mahapatra: টিকিট না পেয়ে কি শেষে দল ছাড়ছেন তৃণমূলের বিধায়ক, প্রাক্তন হেভিওয়েট মন্ত্রী ? ভোটের আগেই বড় খবর
Soumen Mahapatra leaving TMC before West Bengal Assembly Election 2026?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহের সুর চড়ছে। দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া নেতা এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের হেভিওয়েট নেতারা এখন দলের বিরুদ্ধে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ ও ‘দুর্নীতির’ অভিযোগ তুলছেন।
বিস্ফোরক দাবি
পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় নিজের বাসভবনে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সৌমেন মহাপাত্র জানান, দল তাঁকে টিকিট না দিলেও তিনি রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেবেন না। তবে তাঁর গলায় শোনা গিয়েছে একরাশ আক্ষেপ। সৌমেন বাবু বলেন, 'অনেক জায়গা থেকে শুনছি টাকার বিনিময়ে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি সাংগঠনিক পদও নাকি টাকার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে।'
দলের প্রার্থী বাছাইয়ের মাপকাঠি নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, তাঁর মতো ৭৪ জন বিধায়ক এবার টিকিট পাননি। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে তিনি জানান, তাঁর কষ্টের কারণ নেত্রীর অজানা নয় এবং তিনি চিঠিতে সব জানিয়েছেন। তবে অভিমান থাকলেও তিনি দলের অনুগত সৈনিক হিসেবে থাকতে চান। তাঁর কথায়, 'দল আমায় ব্রাত্য করলে আমি জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রাক্তন হব, কিন্তু দলের কর্মী হিসেবে কখনও প্রাক্তন হব না।' উল্লেখযোগ্যভাবে তিনি এও জানান যে, রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ বা গালাগালি করা তাঁর রুচিতে বাধে না।
উত্তরবঙ্গেও বিদ্রোহের আগুন
ক্ষোভের আঁচ ছড়িয়েছে উত্তরবঙ্গেও। জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের টানা ৪ বারের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী খগেশ্বর রায় এবার টিকিট পাননি। তাঁর বদলে প্রার্থী করা হয়েছে অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনকে। টিকিট না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে খগেশ্বর বাবু সরাসরি বলেন, 'আজ আমি টাকার কাছে হেরে গেলাম। শুধু আমি নই, আমাদের ব্লকের সবাই পদত্যাগ করবে।'
অন্যদিকে, হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী তাজমূল হোসেনও দলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, গত নির্বাচনে যাঁকে তিনি ৭৭ হাজার ভোটে হারিয়েছিলেন, সেই বিজেপি থেকে আসা নেতাকে দল টিকিট দিয়েছে। তিনি বলেন, 'দল আমার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে, জনগণই এর জবাব দেবে।'
রাজনৈতিক জল্পনা
এই ডামাডোলের মধ্যেই ঘি ঢেলেছেন খড়গপুর সদরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তিনি দাবি করেছেন, তৃণমূলের অনেক টিকিট না পাওয়া হেভিওয়েট নেতা তাঁদের দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।
তৃণমূলের অন্দরে এই ‘বিদ্রোহ’ এবং ‘টাকার বিনিময়ে টিকিট’ বিক্রির অভিযোগ আসন্ন নির্বাচনে শাসক শিবিরের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে সৌমেন মহাপাত্রের মতো মার্জিত রুচির প্রবীণ নেতার এই বিস্ফোরক বয়ান দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে।
