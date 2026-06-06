/Sourav Ganguly: মমতার জন্য পাঠানকে সাংসদ পদ ছাড়তে বলেছিলেন সৌরভ? মুখ খুললেন প্রাক্তন অধিনায়ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গতবারে নন্দীগ্রামে হেরেছিলেন। এবার ভবানীপুরে হেরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন কী করবেন মমতা? হুমায়ুন কবীর বলেছেন, দিদি যদি চান তাহলে তিনি সাহায্য করতে পারেন। এবার উঠে এল খোদ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম। জল্পনা তৈরি হয়েছে যে এবার সংসদে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জন্য তিনি উপ নির্বাচনের সাহায্য নিতে পারেন। আর এখানেই উঠে আসছে সৌরভের নাম।
সংবাদমাধ্যমে জল্পনা রয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে বহমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান তাঁর সাংসদ পথ থেকে ইস্তফা দিন। আর তার জন্য তৃণমূল সৌরভের সাহায্য নিচ্ছে যাতে সৌরভ পাঠানকে বুঝিয়ে সাংসদ পদ ছেড়ে দিতে রাজী করান। তা হলেই ওই আসনের উপ নির্বাচনে লড়াই করতে পারবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে এবার মুখ খুললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এক বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, ওরকম দাবির কোনও ভিত্তি নেই। এটি এক ধরনের সত্যের বেপরোয়া অপলাপ।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে জায়ান্ট কিলার হিসেবে উঠে এসেছিলেন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। খোদ অধীরগড়ে তাঁকে হারিয়েছিলেন পাঠান। বাংলা দৈনিকের ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, সৌরভের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন পাঠান।
এদিকে, সৌরভ তাঁর বিবৃতিতে জানিয়েছেন, খবরটিতে দাবি করা হয়েছে আমি নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। শুধু তাই নয়, আমি নাকি ইউসুফ পাঠানকে অনুরোধ করেছিলাম তিনি যেন তাঁর সংসদ পদে ইস্তফা দেন যাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই আসনে লড়াই করতে পারেন। এই দাবি একেবারেই মিথ্য়ে। সংবাদমাধ্যমের কাছে আমার অনুরোধ সত্যতা যাচাই না করে দয়া করে এই ধরণের গুজব ও অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কোনও খবর প্রকাশ করবেন না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হল, আমার নাম জড়িয়ে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশের আগে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার কোনও প্রয়োজনই বোধ করা হয়নি। ওই প্রতিবেদনে যা লেখা হয়েছে তার সঙ্গে সত্যের কোনও যোগ নেই।
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আরও লিখেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে কখনোই ইউসুফ পাঠানের কাছে পদত্যাগ করার বা অন্য কোনো বার্তা নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও অনুরোধ করেননি। আমি কখনোই এই ধরণের কোনো অনুরোধ বা বার্তা নিয়ে ইউসুফ পাঠানের সাথে যোগাযোগ করিনি। তাই ইউসুফ পাঠানের রাজি না হওয়ার যে দাবি প্রতিবেদনে করা হয়েছে,তার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।
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