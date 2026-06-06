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Sourav Ganguly: মমতার জন্য পাঠানকে সাংসদ পদ ছাড়তে বলেছিলেন সৌরভ? মুখ খুললেন প্রাক্তন অধিনায়ক

Sourav Ganguly: ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে জায়ান্ট কিলার হিসেবে উঠে এসেছিলেন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। খোদ অধীরগড়ে তাঁকে হারিয়েছিলেন পাঠান

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 06, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:01 PM IST
Sourav Ganguly: মমতার জন্য পাঠানকে সাংসদ পদ ছাড়তে বলেছিলেন সৌরভ? মুখ খুললেন প্রাক্তন অধিনায়ক

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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