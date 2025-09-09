Husband killed Wife: একাধিক বিয়ে স্বামীর! প্রথম স্ত্রী-র উপর অকথ্য অত্যাচার, মারতে মারতে এদিন...

Husband killed Wife: একাধিক বিয়ে স্বামীর! প্রথম স্ত্রী-র উপর অকথ্য অত্যাচার, মারতে মারতে এদিন...
South 24 Ghanta: মৃতার পরিবারের অভিযোগ, ফোনে তাদের জানানো হয় পাখিজা আত্মঘাতী হয়েছে। পরিবারের আরও অভিযোগ, সরকারি কর্মচারী হওয়ায় স্বামী তসলিম আহমেদ লস্কর বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য পাকিজার উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত।
নকিব উদ্দিন গাজী: সরকারি কর্মচারী স্বামীর একাধিক বিয়ে উস্তিতে। তারপরই গৃহবধূ খুনের অভিযোগে পলাতক স্বামী। গ্রেফতার করা হয়েছে শাশুড়িকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি এলাকায় গৃহবধূকে খুন করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। অভিযুক্ত স্বামী তসলিম আহমেদ লস্কর ঘটনার পর থেকে পলাতক।
আরও পড়ুন, Bengal Weather Update: বিকেলের পরই ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি! কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বর্ষণ...
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূ পাখিজা বিবির দেহ উস্তি থানার পুলিস ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে। ঘটনায় পাখিজার শাশুড়ি তানজিলা বিবিকে পুলিস গ্রেফতার করেছে। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, ফোনে তাদের জানানো হয় পাখিজা আত্মঘাতী হয়েছে। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা দেখেন, পাখিজাকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। পরিবারের দাবি, তাকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।
পরিবারের আরও অভিযোগ, সরকারি কর্মচারী হওয়ায় স্বামী তসলিম আহমেদ লস্কর বিয়ের পর থেকেই পণের জন্য পাকিজার উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত। বাধ্য হয়ে মেয়েকে বাপের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তবে এক সপ্তাহ আগে শ্বশুরবাড়ির লোকজন মেয়েকে বুঝিয়ে ফের বাড়ি নিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, প্রায় দুই বছর আগে বিষ্ণুপুর থানার বাসিন্দা পাকিজার সঙ্গে উস্তির বাসিন্দা তসলিম আহমেদের বিয়ে হয়। তাদের এক বছরের কন্যাসন্তানও রয়েছে।
মৃতার পরিবারের দাবি, তসলিমের এর আগেও একাধিক বিয়ে ছিল এবং আগের দুই স্ত্রীকে খুন করেছে বলে অভিযোগ। বিয়ের পরে জামাইয়ের কি কি জানতে পারেন পাখিজার পরিবারের লোকজন। ঘটনায় মৃতার শাশুড়িকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উস্তি থানার পুলিস।
আরও পড়ুন, Saokat Molla Pilot Car accident: বিধায়ক শওকত মোল্লার পাইলট কারের ধাক্কায় ভাইয়ের মৃত্যু, সেই শোকে এবার দাদাও...মর্মান্তিক..
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)