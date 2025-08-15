English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Civic Volunteer attacks Nursing Student: প্রেমে প্রত্যাখ্যান! প্রতিশোধে কোপ সিভিক ভলান্টিয়ারের, ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় নার্সিং ছাত্রী...

South 24 Pargana news: বেশ কিছুদিন সিভিক এই মহিলাকে বিরক্ত করত বলে জানা যায়। প্রেমে প্রত্যাখ্যান করায় প্রেমিকাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ অভিযোগ সিভিক ভলেন্টিয়ার এর বিরুদ্ধে। এলাকায় চাঞ্চল্য তদন্তে বাসন্তী থানার পুলিস। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 15, 2025, 04:41 PM IST
Civic Volunteer attacks Nursing Student: প্রেমে প্রত্যাখ্যান! প্রতিশোধে কোপ সিভিক ভলান্টিয়ারের, ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় নার্সিং ছাত্রী...
প্রতীকী ছবি

প্রসেনজিত্‍ সর্দার: এবার নার্সিং পড়ুয়ার উপর হামলা। প্রেমে প্রত্যাখ্যান করায় নার্সিং পড়ুয়াকে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার অভিযোগ এক সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধে। ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রেমিকা। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার আমঝাড়া এলাকায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রেমিকা একজন নার্সিং স্টাফ। সে যখন বাড়িতে ফিরছিল ভাইয়ের সঙ্গে প্রকাশ্য দিনের বেলায় সিভিক ভলান্টিয়ার রাস্তায় তার পথ আটকায়। এরপরে আচমকা ধারালো অস্ত্র নিয়ে প্রেমিকার শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাত করে। 

নার্সিং পড়ুয়া সুস্মিতা মণ্ডলকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন পেশায় বাসন্তী থানার সিভিক ভলান্টিয়ার বিশ্বজিৎ খাঁ। কিন্তু ওই তরুণী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অভিযোগ, সেই রাগেই শুক্রবার সকালে ধারাল দা দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয় সুস্মিতাকে। মহিলার ভাই কোনও রকমভাবে দিদিকে বাঁচায় বলে জানা যায়। ভাইয়ের চিৎকারে আশেপাশের লোক ছুটে আসে।

এরপর সিভিক সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। মহিলার শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতে করে গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মারে এই সিভিক ভলান্টিয়ার বলে অভিযোগ। এরপর মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায়  ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। সেখান থেকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে রেফার করে চিকিৎসকরা। 

পরবর্তী সময় জানা যায়, এই সিভিক ভলান্টিয়ার বাসন্তী থানায় কাজ করে। সেও পড়ে বিষ খায় বলে অভিযোগ। তাকেও ক্যানিং হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রেমিকার অভিযোগ, তাকে মেরে ফেলার ছক কষে ছিল এই সিভিক ভলান্টিয়ার। ভাই না থাকলে তাকে আজ মেরে ফেলত। যে সিভিক নিরাপত্তা দেয় সেই সিভিক খুন করতে এসেছিল। বেশ কিছুদিন সিভিক এই মহিলাকে বিরক্ত করত বলে জানা যায়। প্রেমে রাজি না হওয়ায় প্রেমিকাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায় বলে অভিযোগ করে প্রেমিকা। এলাকা ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। তদন্তে পুলিস।

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং।  ...Read More

