South 24 Pargana Incident: টিউশন পড়ে ফেরার পথে আচমকা মাথায় নেমে এল 'সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত', মর্মান্তিক মৃত্যু ১৫-র মেধাবী অঙ্কিতার

South 24 Pargana Incident: টিউশন পড়ে ফেরার পথে আচমকা মাথায় নেমে এল 'সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত', মর্মান্তিক মৃত্যু ১৫-র মেধাবী অঙ্কিতার
Student died thunderstorm: গ্রামে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার তাড়া ছিল অঙ্কিতার। গাছের নিচে চাপা পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে অঙ্কিতা। একমাত্র কন্যাসন্তানকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা-বাবা।
নকিব উদ্দিন গাজী: কালবৈশাখীর আকস্মিক তাণ্ডবে লণ্ডভণ্ড দক্ষিণ ২৪ পরগনার পারুলিয়া কোস্টাল থানা এলাকা। আর সেই ঝড়ের দাপটেই প্রাণ হারাল দশম শ্রেণীর এক মেধাবী ছাত্রী। মৃত ছাত্রীর নাম অঙ্কিতা কয়াল (১৫)। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আব্দালপুর গ্রামে টিউশন পড়ে ফেরার পথে নারকেল গাছ মাথায় পড়ে মৃত্যু হয় তার। এই ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
ঘটনার বিবরণ
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অঙ্কিতা পারুলিয়া হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। সে জঙ্গলপাড়া এলাকার বাসিন্দা। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার বিকেলেও সে আব্দালপুর গ্রামে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে গিয়েছিল। সন্ধ্যা নাগাদ যখন সে সহপাঠীদের সঙ্গে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল, তখনই হঠাৎ আকাশ কালো করে কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হয়।
পরিস্থিতি বেগতিক দেখে অঙ্কিতার অন্য বন্ধুরা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেও অঙ্কিতা ঝুঁকি নিয়েই এগিয়ে যায়। জানা গিয়েছে, গ্রামে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার তাড়া ছিল তার। সেই অনুষ্ঠানে পৌঁছানোর প্রবল ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত তার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়াল। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে রাস্তার ধারের একটি পুরনো নারকেল গাছ উপড়ে সরাসরি অঙ্কিতার ওপর পড়ে।
উদ্ধার ও চিকিৎসা
গাছের নিচে চাপা পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে অঙ্কিতা। স্থানীয় বাসিন্দারা শব্দ শুনে ছুটে আসেন এবং দ্রুত তাকে উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি তাকে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে পরীক্ষা করার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পারুলিয়া কোস্টাল থানার পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।
শোকস্তব্ধ গ্রাম
অঙ্কিতার অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা জঙ্গলপাড়া ও আব্দালপুর এলাকা। পরিবারের একমাত্র কন্যাসন্তানকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা-বাবা। যে অনুষ্ঠানের যোগ দেওয়ার জন্য অঙ্কিতা তাড়াহুড়ো করছিল, শোকের আবহে সেই অনুষ্ঠানটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মেধাবী এই ছাত্রীর মৃত্যুতে তার স্কুল এবং সহপাঠীদের মধ্যেও শোকের ছায়া।
আরও পড়ুন, Daspur Incident: চিপস-কুরকুরের টোপে দোকানে ডেকে স্কুলছাত্রীদের সম্ভোগ দোকানদারের, লালসা মিটিয়ে করে ভিডিয়োও
আরও পড়ুন, Two Sisters Drowned in Ganga: গৃহপ্রবেশের গঙ্গাজল নিতে এসে তলিয়ে গেলেন দু'বোন; বডি'র আশায় ঘাটেই বসে পরিবার
