পাঁচ জেলায় আক্রান্ত ২ হাজার, কলকাতা ৩৫০! 'ডেঙ্গি হলে ডেঙ্গি লিখবেন', স্পষ্ট বার্তা মুখ্য়মন্ত্রীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণবঙ্গে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট বার্তা, 'ডেঙ্গি হলে ডেঙ্গি লিখবেন। ডাক্তারদের ডেঙ্গি লিখতে কোনও ভয় পাওয়ার কারণ নেই'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্বাস্থ্য দফতর আছে। যা রোগ হবে সেটাই লিখতে হবে। আগের সরকার সংখ্যা কমাত, রোগ লুকাতো লুকানোর কী আছে!যদি ডেঙ্গি থাকে, নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা হবে। শুধু ডেঙ্গি প্রতিরোধের বিষয় নয়, ডেঙ্গি যেখানে থেকে জার্ম পাওয়া যায়, কলকাতা লাগোয়া পুর এলাকাগুলিতে, সাফাই অভিযান বা যা যা করার, পুর ও নগরোয়ন্নন দফতর করছে। কিছু সেচ দফতর, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরও আছে'।
পুজোর মুখে ডেঙ্গি-আতঙ্ক। রাজ্যে এক মাসে নতুন করে আক্রান্ত প্রায় হাজার। কলকাতায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩৫০। 22 জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্ত ছিল ১৯৪৬। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, ২৬ অগাস্ট সংখ্যাটা তিন হাজার ছুঁয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান, মুর্শিদাবাদ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং হাওড়া। দক্ষিণবঙ্গের এ পাঁচ জেলাতেই ডেঙ্গি সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি। মোট আক্রান্ত সংখ্যা দু'হাজার।
পুজো মুখে ডেঙ্গি
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মুর্শিদাবাদ - প্রায় ৬০০
উত্তর ২৪ পরগনা- প্রায় ৩৫০
কলকাতা-প্রায় ৩৫০
দক্ষিণ ২৪ পরগনা-প্রায় ৩০০
হাওড়া-প্রায় ৩০০
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