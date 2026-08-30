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পাঁচ জেলায় আক্রান্ত ২ হাজার, কলকাতা ৩৫০! 'ডেঙ্গি হলে ডেঙ্গি লিখবেন', স্পষ্ট বার্তা মুখ্য়মন্ত্রীর

Suvendu Adhikari on dengue: 'আগের সরকার সংখ্যা কমাত, রোগ লুকাতো লুকানোর কী আছে!যদি ডেঙ্গি থাকে, নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা হবে'।

Published: Aug 30, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:22 PM IST
পাঁচ জেলায় আক্রান্ত ২ হাজার, কলকাতা ৩৫০! 'ডেঙ্গি হলে ডেঙ্গি লিখবেন', স্পষ্ট বার্তা মুখ্য়মন্ত্রীর
Image Credit: মুখ্যমন্ত্রীর ডেঙ্গি-বার্তা

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