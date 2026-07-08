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Bengal Weather Update: বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণে ফের শুরু বৃষ্টি, জারি হলুদ সতর্কতা, উত্তরে অতিভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

Bengal Weather Update: বুধবারে লাল সতর্কতা জারি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। সব জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 08, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:19 AM IST
Bengal Weather Update: বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণে ফের শুরু বৃষ্টি, জারি হলুদ সতর্কতা, উত্তরে অতিভারী বর্ষণের পূর্বাভাস
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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