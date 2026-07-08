/Bengal Weather Update: বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণে ফের শুরু বৃষ্টি, জারি হলুদ সতর্কতা, উত্তরে অতিভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশিরভাগ জেলাতে। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা আর নেই। তবে বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের আশঙ্কা। দুর্যোগের লাল সর্তকতা। অতি বৃষ্টির লাল সতর্কতা। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি আজ থেকে শুক্রবারের মধ্যে।
নিম্নচাপ সরেছে পূর্ব মধ্যপ্রদেশে। বাংলায় এই সিস্টেমের আর কোন প্রভাব নেই। মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যপ্রদেশের নিম্নচাপ এলাকা হয়ে ছত্তীসগঢ় ঝাড়খন্ড এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে রয়েছে মৌসুমী অক্ষরেখা। উত্তর-পূর্ব আরব সাগর থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত আরো একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখা গুজরাটের পর মধ্যপ্রদেশের নিম্নচাপ এলাকার হয়ে ছত্রিশগড় ঝাড়খন্ড এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে বিস্তৃত।
উত্তরবঙ্গ
আজ বুধবারে লাল সতর্কতা জারি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। সব জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সর্তকতা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলাতে। মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বৃহস্পতিবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে। শুক্রবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। জলপাইগুড়ি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টি হলুদ সর্তকতা দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
দার্জিলিং কালিম্পং সহ পার্বত্য এলাকায় ধস নামতে পারে। তিস্তা তোর্সা জলঢাকা রাইডাকসহ নদীতে জলস্তর বিপদসীমার উপরে বইতে পারে। জলস্তর বাড়বে। নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে। সর্ষের ক্ষতি হতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ বুধবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কম দক্ষিণবঙ্গে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার থেকে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই । শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। সোমবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা দক্ষিণবঙ্গের জেলাতে।
কলকাতা
সকালে মেঘলা আকাশ। পরে আংশিক মেঘলা আকাশ। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বিক্ষিপ্ত ভাবে দুই এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টি না হলে বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি হবে।
কলকাতাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে বৃহস্পতিবার থেকে। উইকেন্ডে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা কলকাতাতে।
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৪ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি। আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বাতাসে থাকবে ৮১ থেকে ৯৩ শতাংশ।
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