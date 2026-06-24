/ভয়াবহ গরম থেকে মুক্তি! রাতেই ধেয়ে আসছে তুমুল ঝড়বৃষ্টি, জারি লাল সতর্কতা

অয়ন ঘোষাল: অস্বস্তিকর গরম থেকে মুক্তি? দক্ষিণবঙ্গে ধেয়ে আসছে প্রবল দুর্যোগ। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে লাল সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর।
মাঝেমধ্য়ে ঝেঁপে বৃষ্টি হচ্ছে বটে। কিন্তু গরম আর কমছে কই! দিনভর মেঘলা আকাশ। অস্বস্তি যেন আরও বাড়ছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজস্থান থেকে উত্তরপ্রদেশ থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত মৌসুমী অক্ষরেখা।
উইকেন্ডে ফের দুর্যোগ এবং দুর্ভোগ বাড়বে উত্তরবঙ্গে। দুর্যোগের আশঙ্কা শনি ও রবিবার। ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত। সঙ্গে ধস নামার আশঙ্কা পার্বত্য এলাকায়। শুক্রবার দুপুরের পর থেকে আবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে উত্তরবঙ্গে। জারি হবে কমলা সতর্কতা। শুক্রবার জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। শনিবার ও রবিবার দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জলপাইগুড়ি পাঁচ জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির কমলা অথবা লাল সতর্কতা। শনি ও রবিবার অতিবৃষ্টিতে দৃশ্যমানতা কমবে পাহাড়ে। ধস নামতে পারে বিভিন্ন এলাকায়। নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। বিপদজনক স্তরে উঠে নদীর জল নিচু এলাকায় প্লাবন ঘটাতে পারে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ একাধিক জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়তে পারে। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া জেলায়। এই জেলাগুলিতে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা।
কাল থেকে পরবর্তী ৪ দিন দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বজ্রপাতের আশঙ্কা বেশি থাকবে পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদীয়া জেলাতে। বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা।
কলকাতায় বিগত কয়েকদিনের তুলনায় আজ কিছুটা কম থাকতে পারে বৃষ্টির পরিমাণ। সকাল থেকে আংশিক মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে পরিষ্কার আকাশ। রোদ উঠলেই গরম এবং অস্বস্তি বাড়বে। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি ফিরবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। ফলে গুমোট ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি বহাল থাকবে বৃষ্টির আগেপরে। কলকাতায় ফের বৃষ্টি বাড়বে উইকেন্ডে। শুক্র শনি রবি বাড়তে পারে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)