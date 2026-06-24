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ভয়াবহ গরম থেকে মুক্তি! রাতেই ধেয়ে আসছে তুমুল ঝড়বৃষ্টি, জারি লাল সতর্কতা

Weather Update: বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে লাল সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 24, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:55 PM IST
ভয়াবহ গরম থেকে মুক্তি! রাতেই ধেয়ে আসছে তুমুল ঝড়বৃষ্টি, জারি লাল সতর্কতা
Image Credit: রাতেই ধেয়ে আসছে তুমুল ঝড়বৃষ্টিSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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