/প্রতি গ্রামের উন্নয়নে ৩ কোটি! ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রকল্পে দক্ষিণ দিনাজপুরের ৬৬ সীমান্ত গ্রাম

শ্রীকান্ত ঠাকুর: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকারের ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রকল্পে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৬৬টি গ্রামকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রামের উন্নয়নের জন্য প্রায় ৩ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের দাবি, খুব শীঘ্রই এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এর আগে সীমান্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকারের বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (BADP) দীর্ঘদিন জেলা প্রশাসনের হাতে না আসায় উন্নয়নের একাধিক কাজ থমকে ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। তৎকালীন তৃণমূল পরিচালিত জেলা পরিষদের দাবি ছিল, অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে রাস্তা, পানীয় জল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়।
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রায় ২৫২ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বহু গ্রামের বাসিন্দারা আজও নিত্যদিন নানা সমস্যার মুখোমুখি হন। অনেক গ্রামের যাতায়াতের একমাত্র ভরসা বিএসএফের রাস্তা। নিরাপত্তার কারণে সন্ধ্যার পর সেই রাস্তা ব্যবহার করতে বিএসএফের অনুমতি নিতে হয়। ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়ে। এছাড়াও বহু গ্রামে রাস্তা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় বেহাল অবস্থায় রয়েছে।
কোথাও নিম্নমানের কাজের অভিযোগে নতুন রাস্তা অল্পদিনেই ভেঙে গিয়েছে, আবার কোথাও দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সীমান্তে নতুন করে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াও চলছে। এমন পরিস্থিতিতে ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রকল্পে জেলার ৬৬টি গ্রামের অন্তর্ভুক্তি সীমান্তবাসীদের কাছে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।
প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ সড়ক, বিদ্যুৎ, পানীয় জলসহ বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। জেলার মধ্যে শুধু বালুরঘাট ব্লকেই রয়েছে ১৮টি গ্রাম। জেলা শাসক এস বালা সুব্রামানিয়াম টি জানান, "ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু হবে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"
প্রকল্পের কথা জেনে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের আশা, দীর্ঘদিনের অবহেলার অবসান ঘটিয়ে দ্রুত উন্নয়নের কাজ শুরু হবে এবং সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, এই ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ প্রকল্প কী? এই প্রকল্পে কী কী সুবিধা মিলবে গ্রামবাসীদের?
ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ স্কিম কী?
ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ স্কিম (Vibrant Villages Programme - VVP) হল ভারত সরকারের একটি প্রকল্প। দেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে সীমান্তে অবস্থিত সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। চিন সীমান্তের কাছাকাছি থাকা প্রত্যন্ত গ্রামগুলো থেকে মানুষের শহরমুখী হওয়া, স্থায়ীভাবে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া রুখতে এবং দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ স্কিমের মূল উদ্দেশ্য:
পরিকাঠামোর উন্নয়ন- সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে পাকা রাস্তাঘাট তৈরি, ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিশ্রুত পানীয় জল এবং উন্নত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে তোলা।
যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ- প্রত্যন্ত এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক, ফাইবার অপটিক্যাল কেবল এবং দূরদর্শনের মাধ্যমে শক্তিশালী ইন্টারনেট ও টেলিকম সংযোগ নিশ্চিত করা।
পর্যটন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি- হোমস্টে, অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস এবং ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে এলাকাগুলিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা ও স্থানীয় স্তরে রোজগারের সুযোগ তৈরি করা।
সমবায় ও আর্থিক অনুদান- স্থানীয় মানুষের স্বনির্ভরতার জন্য সমবায় সমিতি গঠন। কৃষি ও পশুপালনের আধুনিকীকরণ এবং কুটির শিল্পের প্রসারে আর্থিক সাহায্য দেওয়া।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)