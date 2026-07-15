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প্রতি গ্রামের উন্নয়নে ৩ কোটি! ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রকল্পে দক্ষিণ দিনাজপুরের ৬৬ সীমান্ত গ্রাম

Vibrant Village Scheme:  প্রতিটি গ্রামের উন্নয়নের জন্য প্রায় ৩ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা হয়েছে।  প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ সড়ক, বিদ্যুৎ, পানীয় জলসহ বিভিন্ন পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। শুধু বালুরঘাট ব্লকেই রয়েছে ১৮টি গ্রাম।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 15, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:06 AM IST
প্রতি গ্রামের উন্নয়নে ৩ কোটি! ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রকল্পে দক্ষিণ দিনাজপুরের ৬৬ সীমান্ত গ্রাম
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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