South Dinajpur Incident: ভিন রাজ্য থেকে ফিরতেই যুবকের রহস্য পরিণতি! গলায় পাওয়া গেল...

South Dinajpur Incident: ভিন রাজ্য থেকে ফিরতেই যুবকের রহস্য পরিণতি! গলায় পাওয়া গেল...
South Dinajpur News: পরিবারের লোকেরা এসে উদ্ধার করে অচৈতন্য অবস্থায় ওই যুবককে তপন হাসপাতালে নিয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন,১৪-১৫ দিন আগেই তিনি সবে ভিন রাজ্য থেকে গ্রামে ফিরেছিলেন।
শ্রীকান্ত ঠাকুর: তপনে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু। পরিবারের দাবি খুন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার অন্তর্গত ৫ নম্বর দ্বীপখন্ডা অঞ্চলের দ্বীপখন্ডা গ্রামের মানুষ এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী রইল বুধবার ভোরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোররাত প্রায় ৩টা নাগাদ গ্রামের প্রধান রাস্তার বিশ্রামগারের পাশে ধানের জমিতে এক যুবককে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছিল আঘাতের চিহ্ন।
স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন ওই যুবকের বাড়ির লোকজনকে। পরিবারের লোকেরা এসে উদ্ধার করে অচৈতন্য অবস্থায় ওই যুবককে তপন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জানান, অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল থেকে মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার পর খবর পেয়ে আসে তপন থানার পুলিস। পুলিস এসে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আশিক মন্ডল (২৪)। আশিক তপন থানার ১০ নম্বর মালঞ্চ অঞ্চলের মৌকুড়ি গ্রামের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে জাজিয়া এলাকায় মামাবাড়িতে থাকতেন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন,১৪-১৫ দিন আগেই তিনি সবে ভিন রাজ্য থেকে গ্রামে ফিরেছিলেন।
পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই আশিককে খুন করা হয়েছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যা থেকে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে ছিলেন। তাঁর দিদি মাকে রাতের খাবার তৈরি করতে বললেও, গভীর রাতেও আশিক বাড়ি ফেরেননি। পরে সকালে খবর পান, তিনি মাঠে আশঙ্কাজনক অবস্থায় পড়ে আছেন। পরিবারের সদস্যদের দাবি, মৃতের গলায় আঙুলের দাগ ছিল। গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে ওই যুবককে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
