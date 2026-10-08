/চাকরি-সংসার সামলে গ্রামে গ্রামে ছুটছেন স্নিগ্ধা! সীমান্তের গ্রামে কুসংস্কারের ‘অসুর’ বধে অন্য লড়াই

শ্রীকান্ত ঠাকুর: উত্সব আসে। উত্সব চলেও যায়। কিন্তু সমাজ বদলের এই নীরব পদযাত্রা থমকে যায় না। মাটির প্রতিমার বন্দনায় যখন ব্যস্ত সমাজ। তখনই কুসংস্কার নামক সামাজিক অসুর বধে বদ্ধপরিকর বাস্তবের এই দুর্গা। তাঁর এই লড়াই এক পরিবর্তনের পদধ্বনি। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া সমাজের আর পাঁচজন মহিলার কাছে ঘুরে দাঁড়ানোর পাথেয়। সেই অন্ধকারের বিরুদ্ধেই লড়াই করে চলেছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের স্নিগ্ধা বিশ্বাস।
ত্রিমোহনী গ্রামের বাসিন্দা স্নিগ্ধার নিজেরও চাকরি আছে, সংসার রয়েছে। কিন্তু প্রতিদিনের ব্যস্ততার মধ্যেও বিকেল হলেই শুরু হয় তাঁর আর এক কাজ। একাই বেরিয়ে পড়েন সীমান্তবর্তী এলাকার বিভিন্ন আদিবাসী গ্রামে। দুর্গাপুজোর সময় মণ্ডপে মণ্ডপে অকালবোধনের আয়োজন হয়। চারদিকে উৎসবের আলো, সাজসজ্জা আর আনন্দ। কিন্তু এই উত্সবের বাইরেও এমন এক অন্ধকার বাস্তবতা রয়েছে, যেখানে আজও কুসংস্কার, লজ্জা এবং সামাজিক বঞ্চনার শিকার হন বহু মহিলা।
গ্রামের মহিলাদের সচেতন করাই লক্ষ্য
স্নিগ্ধার মূল লক্ষ্য প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। বিশেষ করে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং সামাজিক ট্যাবু ভেঙে তাঁদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানানোই তাঁর কাজের অন্যতম অংশ। যেসব এলাকায় প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা এখনও সীমিত, সেখানেই পৌঁছে যান স্নিগ্ধা। স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করেন।
বিজ্ঞানমনস্কতার বার্তা
স্নিগ্ধার লড়াই শুধু কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই নয়। তাঁর এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচারও। দীর্ঘদিনের অন্ধবিশ্বাস বা সামাজিক ধারণার কারণে যে সমস্যাগুলি নিয়ে মহিলারা প্রকাশ্যে কথা বলতে পারেন না, সেই বিষয়গুলিকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কাজ করা অন্য মহিলারাও গ্রামে গ্রামে গিয়ে একই বার্তা ছড়িয়ে দেন।
ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে ছবিটা
স্নিগ্ধার উদ্যোগে প্রান্তিক এলাকার অনেক মহিলা নিজেদের অধিকার ও সমস্যার কথা আরও স্পষ্টভাবে বলতে শুরু করেছেন বলে দাবি। আগে যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলতে সংকোচ ছিল, এখন সেগুলি নিয়েই আলোচনা করতে এগিয়ে আসছেন তাঁরা। স্নিগ্ধার ডাকে এক জায়গায় একসঙ্গে জড়ো হন এলাকার বহু মহিলা। আলোচনা হয় তাঁদের সমস্যা, অধিকার এবং সামাজিক নানা বিষয়ে।
কোভিডের সময় সম্মান
করোনার সময়ও স্নিগ্ধার এই সামাজিক উদ্যোগ থেমে থাকেনি। সেই সময় তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। তবে পুরস্কার বা প্রচারের জন্য তাঁর এই পথচলা নয়। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তাঁর লক্ষ্য। পুজোর সময় আমরা মাটির দুর্গার আরাধনা করি। কিন্তু স্নিগ্ধার মতো মানুষের কাজ দেখিয়ে দেয়, সমাজের অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানুষও এক অর্থে দুর্গারই প্রতিচ্ছবি। উৎসব শেষ হয়ে যায়। আলোর সাজও একসময় খুলে যায়। কিন্তু কুসংস্কার, বঞ্চনা আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্নিগ্ধাদের লড়াই থেমে থাকে না। তাঁদের এই নীরব উদ্যোগ হয়তো একদিন আরও অনেক মহিলাকে নিজের অধিকার নিয়ে কথা বলার সাহস দেবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)