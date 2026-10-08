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চাকরি-সংসার সামলে গ্রামে গ্রামে ছুটছেন স্নিগ্ধা! সীমান্তের গ্রামে কুসংস্কারের ‘অসুর’ বধে অন্য লড়াই

Durga Puja 2026: এই লড়াই শুধু অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে নয়। এই লড়াই নীরব বঞ্চনার বিরুদ্ধেও।কুসংস্কারের অন্ধকারে বিজ্ঞানের আলো দেখাচ্ছেন স্নিগ্ধা ও তাঁর সহযোদ্ধারা। শতাব্দীর প্রাচীন লজ্জা ভেঙে আজ মহিলারা অধিকারের ভাষায় কথা বলতে শিখেছেন। স্নিগ্ধার এক ডাকে জড়ো হন প্রান্তিক মা-বোনেরা।

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 08, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 03:10 PM IST
চাকরি-সংসার সামলে গ্রামে গ্রামে ছুটছেন স্নিগ্ধা! সীমান্তের গ্রামে কুসংস্কারের ‘অসুর’ বধে অন্য লড়াই
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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