Special Abled Girl Raped: বুকে ভর দিয়ে হাঁটে, কথাও বলতে পারে না! বিশেষভাবে সক্ষম কিশোরীকে ধর্ষণ... মাত্র ৪০ হাজারে...

Special Abled Girl Raped: বুকে ভর দিয়ে হাঁটে, কথাও বলতে পারে না! বিশেষভাবে সক্ষম কিশোরীকে ধর্ষণ... মাত্র ৪০ হাজারে...
Balurghat Crime: প্রায় ৯০% শারীরিক প্রতিবন্ধী এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। সালিশি সভায় ৪০ হাজারে মামলা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। ইতোমধ্যেই পলাতক অভিযুক্ত।
শ্রীকান্ত ঠাকুর: প্রায় ৯০% শারীরিক প্রতিবন্ধী এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে বালুরঘাট থানা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, পাশের বাড়ির বিবাহিত যুবক নয়ন হালদার গত ২৮ আগস্ট সকালে ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে এবং কাউকে জানালে খুনের হুমকি দেয়। এমনকি গলা টিপে হত্যার চেষ্টাও করে বলে অভিযোগ।
ওই কিশোরীর বাবা-মা দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। ফলে সে দিদার কাছে একাই থাকে। নিজে থেকে কোনও কাজ করতে না পারা, হাঁটার সময় বুকে ভর দিয়ে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়া, এমনকি শৌচাগারে যেতেও অন্যের সাহায্য প্রয়োজন-এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নেয় অভিযুক্ত। পাশাপাশি তার কথা বলাতেও জড়তা রয়েছে। ঘটনার কথা ফাঁস হতেই ২৯ আগস্ট গ্রামে সালিশি বসে। প্রথমে ৭ হাজার টাকায় মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়, পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ হাজারে।
কিন্তু দিল্লিতে থাকা নির্যাতিতার বাবা–মা স্পষ্ট জানিয়ে দেন তারা আপস চান না, অপরাধীর সাজা চান। এরপর মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিস কিশোরীকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে বালুরঘাট হাসপাতালে। সেখানকার চিকিৎসায় ধর্ষণের প্রমাণ মেলে। বুধবার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। শুক্রবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় নির্যাতিতা।
তবে ঘটনার ছয় দিন কেটে গেলেও মূল অভিযুক্ত নয়ন হালদার এখনও পলাতক। স্থানীয়দের অভিযোগ, সে স্থানীয় প্রভাবশালী নেতার ঘনিষ্ঠ হওয়ায় পুলিস কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে না। যদিও স্থানীয় নেতৃত্ব নেতৃত্ব এই ঘটনাকে 'বর্বরোচিত' বলে নিন্দা করেছেন এবং স্পষ্ট জানিয়েছেন দলের সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।
