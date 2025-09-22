English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Midnapur Accident: বিশ্বকর্মা পুজোর মেলায় হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া ট্রাক, ঘটনাস্থলেই নিহত ২, আহত বহু...

Midnapur Accident: আহত কয়েজনকে তমলুক এবং কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিসের তরফে খবর, দুর্ঘটনার পর থেকেই লরির চালক পলাতক

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 22, 2025, 03:10 PM IST
কিরণ মান্না: বিশ্বকর্মা পুজোর মেলায় ভয়ংকর দুর্ঘটনা। ভিড়েভরা মেলায় বেপরোয়া বেগে ঢুকে পড়ল ট্রাক। মুহূর্তে পিষে দিল কয়েকজন দোকানদারকে। পূর্ব মেদিনীপুরের মেছোগ্রামের ওই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ২ জন। আহতদের ভর্তি করা হয়েছে পাঁশকুড়ার একটি হাসপাতালে। কয়েকজনকে কলকাতায় রেফার করা হয়েছে।

মেছোগ্রামে জাতীয় সড়কের পাশেই বসেছিল বিশ্বকর্মা পুজোর মেলা। রাতে মেলা প্রায় শেষের দিকে। দোকানদাররা তখন মালপত্র গোচাচ্ছিলেন। নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিলেন সবাই। সেইসময় আচমকা বিকট শব্দ। হুড়ুমুড়িয়ে ঢুকে পড়ল একটি লরি। কয়েক মুহূর্তে একের পর এক দোকানকে পিষে দিল বিশালাকার সেই ট্রাক। লরির চাকার পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ২ জনের। মৃত দু’জনের মধ্যে একজন মেলা কমিটির কর্তা। আহত বহু। তাদের ভর্তি করা হয়েছে পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে।

আহত কয়েজনকে তমলুক এবং কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পুলিসের তরফে খবর, দুর্ঘটনার পর থেকেই লরির চালক পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, চালক মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলেই গাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যক্তি বলেন, কলকাতা থেকে খড়গপুরগামী একটি লরি এসে মেলায় ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই ২ জন মারা যায়। বাকীদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। 

Midnapur IncidentMechogramMidnapur Accident
