Cow Smuggling in Bengal: ক্ষমতা হাতে পেয়েই গোরু পাচার রুখতে বিরাট পদক্ষেপ সরকারের, জেলা পুলিসের কাছে গেল কড়া নির্দেশিকা

Cow Smuggling in Bengal: ক্ষমতা হাতে পেয়েই গোরু পাচার রুখতে বিরাট পদক্ষেপ সরকারের, জেলা পুলিসের কাছে গেল কড়া নির্দেশিকা
Cow Smuggling in Bengal: গোরু পাচার মামলায় ২০২২ সালে গ্রেফতার হয়েছিলেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। ঠাঁই হয়েছিল তিহাড় জেলে
পিয়ালী মিত্র: বাংলায় নির্বাচনী প্রচারে বিজেপির বড় ইস্যু ছিল গোরু পাচার। এবার ক্ষমতায় এসেই সেই গোরু পাচার নিয়ে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। এনিয়ে জেলা পুলিস সুপারদের কাছে নির্দেশিকাও পাঠানো হয়েছে। বলা হয়েছে বেআইনি গোরুর হাট বন্ধ করতে হবে, গোরু পাচার রুখতে হবে।
রাজ্যে গোরু পাচার মামলার তদন্ত করছে ইডি- সিবিআই। এই মামলায় তৃণমূলের একাধিক নেতার নাম উঠে এসেছে। ওই মামলায় ২০২২ সালে গ্রেফতার হয়েছিলেন বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। তাঁর ঠাঁই হয় দিল্লির তিহাড় জেলে। তাকে গ্রেফতার করে ইডি।
গোরু পাচার সংক্রান্ত নির্দেশিকায় জেলা পুলিস সুপারদের স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে বেআইনি কোনও গোরুর হাট চলতে দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি গোরু পাচার রুখতে হবে শক্ত হাতে। এর জন্য প্রয়োজনীয় নজরদারি চালাতে হবে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে নজরে রাখতে হবে যাতে গোরু পাচারের রুট কোনওভাবেই সক্রিয় না হয়ে ওঠে। এর জন্য প্রয়োজনে বিশেষ টিম গঠন করতে হবে। রাজ্য পুলিসের শীর্ষ মহল থেকে এরকমই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে জেলা পুলিস মহলে।
ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, গোরু পাচার যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। নজরদারি চালিয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধুমাত্র লাইসেন্স প্রাপ্ত গোরুর হাটই চলবে। আর য়েসব হাট বেআইনি তা বন্ধ করতে হবে। দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনার মতো সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বেআইনি গোরুর হাট বন্ধ করতে হবে।
বিজেপির বহুদিনের অভিযোগ ছিল রাজ্যে সিন্ডিকেট রাজের বাড়বাড়ন্ত চরমে। সূত্রের খবর সেই সিন্ডিকেটদের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছে সরকার।
উল্লেখ্য়, সোমবার নবান্নে তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই বৈঠকে তিনি মোট ৬ দফা বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।
আয়ুষ্মান ভারত
আজ থেকেই চালু হয়ে গেল আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প। পুরনো সরকারের কোনও সামাজিক প্রকল্প বন্ধ হবে না। পাশাপাশি, বিশ্বকর্মা যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা ৩.০, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনাও চলবে।
জনগণনা
আজ থেকেই চালু হবে বাংলায় জনগণনার কাজ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাক্তন আগের সরকার ফাইল ফেলে রেখেছিল। জনগণনা আটকে রাখা হয়েছিল। জনগণনার কাজ আজ থেকেই শুরু করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
বিএসএফকে জমি
সীমান্তে বেড়া দেওয়ার জন্য বিএসএফকে জমি হস্তান্তরের কাজ শুরু করে দেওয়া হল। ৪৫ দিনের মধ্যে এই জমি হস্তান্তরের কাজ শেষ করে ফেলা হবে।
ভারতীয় ন্যায় সংহিতা
রাজ্যে আজ থেকেই কার্যকর হল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। ১ জুলাই ২০২৪ থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে এটি কার্যকর হয়। গোটা দেশ জুড়ে এই নতুন আইন লাগু হলেও গত ২ বছর ধরে বাংলায় পুরনো আইপিসি-সিআরপিসির ধারাই চলছিল।
আইএস আইপিএসদের কেন্দ্রীয় ডেপুটেশন
ন্যাশনাল ক্যাডারের আইএস, আইপিএসরা এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশিক্ষণে যুক্ত হতেন না। এবার তা শুরু হয়ে গেল।
চাকরিতে বয়সসীমা বাড়ল
সরকারি চাকরির পরীক্ষার বয়সসীমায় ৫ বছরের ছাড়। রাজ্য সরকারি চাকরিতে আবেদনের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৫ বছর বাড়ানো হল।
