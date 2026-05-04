Sreerampur Assembly Election Results 2026: হেরে কর্মহীন হলেন তৃণমূল প্রার্থী, শ্রীরামপুরেও জিতল বিজেপি- শেষ হাসি হাসলেন ভাস্কর ভট্টাচার্য

Sreerampur Assembly Election Results 2026: ২০০৯ সালের উপনির্বাচন সহ টানা ৬ বার শ্রীরামপুরে জিতেছে তৃণমূল। এবার রাজ্যজুড়ে গেরুয়া ঝড়ের মধ্যে শ্রীরামপুরেও আসন টলল তৃণমূলের। কী হল শ্রীরামপুর বিধানসভার ফল? লক্ষাধিক টাকার চাকরি ছেড়ে প্রার্থী হয়েছিলেন। হেরে কর্মহীন হয়ে গেলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 4, 2026, 06:04 PM IST
শ্রীরামপুরে জয়ী বিজেপির ভাস্কর ভট্টাচার্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি তৈরি হয় ১৯৫১ সালে। শ্রীরামপুর লোকসভা আসনের সাতটি বিধানসভার মধ্যে একটি শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্র। শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস জিতেছে ৮ বার, সিপিআই ৩ বার এবং সিপিআই(এম) একবার। ওদিকে ২০০৯ সালের উপনির্বাচন সহ টানা ৬ বার শ্রীরামপুরে জিতেছে তৃণমূল। ২০০১ সাল থেকে শ্রীরামপুরে তৃণমূলের জয়ের ধারা শুরু। 

২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা হলেন:

ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP): ভাস্কর ভট্টাচার্য 

তৃণমূল কংগ্রেস (AITC): তন্ময় ঘোষ

জাতীয় কংগ্রেস (INC): শুভঙ্কর সরকার

সিপিআই(এম) CPI(M): নবনীতা চক্রবর্তী

ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল গণনা
ফলাফলের স্ট্যাটাস:  ২১ রাউন্ড গণনার শেষে ৮ হাজারের কিছু বেশি ভোটে শ্রীরামপুরে জিতলেন বিজেপির ভাস্কর ভট্টাচার্য।ওদিকে হেরে গিয়ে কর্মহীন হলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী তন্ময় ঘোষ। বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করে লড়াইয়ে ময়দান ছাড়লেন তিনি। আগে লক্ষাধিক টাকার বেতনের ভালো চাকরি করতেন। সেই চাকরি ছেড়ে রাজনীতিতে এসে প্রার্থী হন তন্ময় ঘোষ। হেরে গিয়ে কর্মহীন হলেন।

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল
বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায় ২০২১ সালে বিজেপির কবির শংকর বোসকে ২৩,৪৩৩ ভোট হারান। ২০২১-এর ভোটে ২২.৯৬ শতাংশ ভোট নিয়ে বিজেপি তৃণমূলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়। বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে। এবার অবশ্য শ্রীরামপুরে সুদীপ্ত রায়কে টিকিট দেয়নি তৃণমূল। বদলে তন্ময় ঘোষকে প্রার্থী করে।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল
শ্রীরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি লোকসভা ভোটের ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রবণতা তুলে ধরে। ২০০৯ সালে তৃণমূল এগিয়ে ছিল। এরপর ২০১৪ ও ২০১৯ সালে বিজেপি সামান্য ব্যবধানে হলেও এগিয়ে ছিল শ্রীরামপুরে। কিন্তু ২০২৪ সালে হাওয়া ঘোরে। তৃণমূল ৭,৮২১ ভোটে বিজেপির চেয়ে এগিয়ে যায়।

বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
 
এসআইআর বিতর্ক
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও রয়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে, এসআইআর-এ অনেক আসল ভোটারের নাম ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। আর বিজেপির দাবি, শুধুমাত্র বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই করা হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
এবার ভোটেও প্রতিবারের মতো দফায় দফায় প্রচারে ছুটে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর অমিত শাহ রীতিমতো বাংলাতেই ঘাঁটি গেড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA)-ও মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা, আরজি কর কাণ্ডকে এবার ভোটে তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ্য হাতিয়ার করেছে বিজেপি। 

মমতার বাংলা অস্মিতা
অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার ও  এসআইআর বিতর্ককে বিজেপির বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছেন। প্রচারে মোদী-শাহের বার বার বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পালটা লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

