Srerampore Incident: ৪-৫ দিন ধরেই খোঁজ নেই! বন্ধ ফ্ল্যাটের বাথরুমে ২৯-র যুবতীকে পাওয়া গেল বীভৎস অবস্থায়...

Srerampore Incident: ৪-৫ দিন ধরেই খোঁজ নেই! বন্ধ ফ্ল্যাটের বাথরুমে ২৯-র যুবতীকে পাওয়া গেল বীভৎস অবস্থায়...
Srirampur Shocker: দীর্ঘদিন ধরে একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রীরামপুরের ওই ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন।
বিধান সরকার: শ্রীরামপুরে জোর চাঞ্চল্য। বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার যুবতীর পচাগলা মৃতদেহ! মৃতের নাম দীপশিখা গোস্বামী। বয়স ২৯ বছর। কবে মৃত্যু, জানা নেই! সন্দেহ, হয়তো ৫-৬ দিন আগেই মৃত্য়ু হয়েছে ওই যুবতীর!
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈদ্যবাটি পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাহির শ্রীরামপুর সুকান্ত পার্কের একটি আবাসনের ৫ তলার বন্ধ ঘর থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই মহিলার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতা দীপশিখা গোস্বামী দীর্ঘদিন ধরে একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রীরামপুরের ওই ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। পরিবার বলতে তাঁর এক দিদি রয়েছে। দিদির উত্তর পাড়ায় বিয়ে হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, বিগত কিছুদিন ধরেই ওই যুবতীকে দেখা যায়নি। এরপর শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয়রা পচা দুর্গন্ধ পেয়ে পুলিসে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে শ্রীরামপুর থানার পুলিস। পুলিস এসে দরজা ভেঙে ওই যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে আজ। পুলিস জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে পরই বোঝা যাবে, কীভাবে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবতীর।
ওদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পৌষালী ভট্টাচার্যও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি জানান, যুবতী একাই থাকতেন। গত মঙ্গলবার পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা ডেঙ্গির খোঁজ নিতে এই আবাসনে এসেছিলেন। তখন দরজা নক করেও ওনার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। আজকে আবাসনের অন্য বাসিন্দারা কটূ গন্ধ পেয়ে পুলিসকে খবর দেন। যুবতীর দিদিকেও ডাকা হয়। তাঁর সামনেই দরজা খুলে বোনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। দেহটি বাথরুমের মধ্যে পড়েছিল।
