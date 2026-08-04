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ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ, আদালতের নির্দেশে শর্তসাপেক্ষে বড় স্বস্তি কবি শ্রীজাতর

কবিতার একটি লাইন নিয়ে বিতর্কের জেরে চলছে মামলা। কাজের স্বার্থে মুম্বাই-হায়দরাবাদ যাওয়ার তাগিদে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শ্রীজাত। অবশেষে কৃষ্ণনগর জেলা আদালত থেকে মিলল বড় আইনি স্বস্তি! জামিনের পূর্ববর্তী শর্ত শিথিল করে ১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত রাজ্যের বাইরে যাওয়ার অনুমতি পেলেন কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায়।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Aug 04, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:07 PM IST
ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ, আদালতের নির্দেশে শর্তসাপেক্ষে বড় স্বস্তি কবি শ্রীজাতর

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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