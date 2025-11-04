SSC Teacher Recruitment 2025: বড় খবর! স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ফলপ্রকাশ কবে? জানাল বোর্ড...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 4, 2025, 09:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বড় আপডেট। আগামী শুক্রবারই স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার Result বের হতে চলেছে।  এরপরই নবম-দশম শ্রেণির নিয়োগের কাজ শুরু হবে।

ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন

কমিশন সূত্রের খবর, নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করা হবে কেন্দ্রীয় ভাবে। রেজাল্ট বেরোনোর পরেই নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়ে যাবে। সেন্ট্রালাইজড পদ্ধতিতে ডকুমেন্ট ভেরিফাই করা হবে। তবে ইন্টারভিউ বা মৌখিক পরীক্ষা আঞ্চলিক দফতর অনুযায়ী হবে। সূত্রের খবর যতটা দ্রুত সম্ভব নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতেই এই সিদ্ধান্ত।

কমিশন জানিয়েছে, ১৯৯৭ সাল থেকেই এসএসসি র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ হয়। তখন থেকেই এভাবে রিজিওনাল পদ্ধতিতেই ইন্টারভিউ নেওয়া হত। তবে, ২০২১ সালে অতিমারির জন্য সেন্ট্রালাইজড ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। সেই একবারই সেন্ট্রালাইজড ইন্টারভিউ হয়েছে।

