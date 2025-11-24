BIG UPDATE SSC: জট কাটিয়ে অবশেষে প্রকাশিত হচ্ছে SSC নবম-দশমের নিয়োগের ফলাফল! কোথায়, কখন দেখবেন? কারা বাদ? কারা থাকছেন?

BIG UPDATE SSC: জট কাটিয়ে অবশেষে প্রকাশিত হচ্ছে SSC নবম-দশমের নিয়োগের ফলাফল! কোথায়, কখন দেখবেন? কারা বাদ? কারা থাকছেন?
SSC result: সোমবার এসএসসি (SSC)-র নবম-দশম পরীক্ষার ফল সন্ধে ৬ টার পর কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ হবে। বস্তুত, একাদশ-দ্বাদশের ফলপ্রকাশ হলেও তাতে ডাক পাননি অনেক চাকরিহারা। তাই নবম-দশমের ফল প্রকাশের অপেক্ষায় আছেন তাঁরা। সোমবার ফল প্রকাশ হলে স্পষ্ট হয়ে যাবে,তাঁদের চাকরি থাকছে কি না।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগের ফল আগেই বেরিয়েছে। এবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের (School Service Commission) দ্বিতীয় আরএলএসটির (নবম-দশম) ফল প্রকাশিত হতে চলেছে আজ অর্থাৎ সোমবার (Monday 24th November)। তবে এদিন ফলপ্রকাশ হলেও ইন্টারভিউয়ের ভেরিফিকেশনে ডাক পাওয়া প্রার্থীদের তালিকা পরে প্রকাশ করা হবে। প্রসঙ্গত, এই স্তরে ২৩ হাজার ২১২টি শূন্যপদের জন্য পরীক্ষায় বসেছিলেন প্রায় ২ লক্ষ ৯৪ হাজার চাকরিপ্রার্থী।
একাদশ-দ্বাদশ নিয়ে এখনও বিতর্ক শেষ হয়নি। আদালতে চলছে একাধিক মামলা। এই আবহেই সোমবার এসএসসি (SSC)-র নবম-দশম পরীক্ষার ফলাফল। পুজোর আগেই শিক্ষক পদে নিয়োগের পরীক্ষা নিয়েছিল স্কুল সার্ভিস কমিশন (School Service Commission)। ইতিমধ্যেই একাদশ-দ্বাদশের ফলপ্রকাশ হয়েছে।এবার পালা নবম-দশমের।
কখন দেখা যাবে ফল?
কত শূন্যপদ?
এসএসসি-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নবম-দশম শ্রেণির জন্য ২৩,২১২টি শূন্যপদ ছিল। পরীক্ষায় বসেছিলেন ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ১৯২ জন। মোট ১১টি বিষয়ে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে, ওই শূন্যপদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে, এমন আভাসও মিলেছে এসএসসি-র তরফে। ওই তালিকা ইন্টারভিউ এবং নথি যাচাইয়ের আগে প্রকাশ করা হবে।
কী ভাবে দেখবেন ফল?
এসএসসি নবম ও দশমের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইট মারফত প্রকাশ করবে। পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর এবং জন্ম তারিখের তথ্য জমা দিয়ে ওই ফলাফল দেখে নিতে হবে। ফল প্রকাশের পরই ইন্টারভিউ এবং নথি যাচাইয়ের জন্য কারা ডাক পাবেন, সেই তালিকাও প্রকাশ করবে কমিশন।
প্রসঙ্গত, জানা গিয়েছে, এই সপ্তাহেই প্রকাশিত হতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম ও দশম শ্রেণির ফল। প্রকাশিত হবে ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ফল। প্রত্যেক ক্যান্ডিডেট জানতে পারবেন যে, লিখিত পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেয়েছেন! শূন্যপদ কত? নবম দশমে শূন্য পদের সংখ্যা ২৩ হাজার ২১২!
এর আগে, শুক্রবার ৭ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে এসএসসি-র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল। রাজ্যের ২৬,০০০ চাকরি বাতিলের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পরীক্ষা নেওয়া হয় গত ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর। তারপর এবার ফলাফল প্রকাশের পালা। উল্লেখ্য়, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ মিলিয়ে মোট শূন্যপদ ৩৫ হাজার ৭২৬টি। জানা যাচ্ছে ১০০টি শূন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ১৬০ জন চাকরিপ্রার্থী। এর ফলে ৩৫ হাজার ৭২৬ টি শূন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ৬০ হাজার চাকরিপ্রার্থী। এর আগে পর্যন্ত ডাকা হত ১:৪ অনুপাতে।
স্কুল সার্ভিস কমিশনের এসএলএসটি ২০২৫-এর নতুন চাকরিপ্রার্থীদের বিকাশ ভবন অভিযানকে ঘিরে ধুন্ধুমার-কাণ্ড। রাস্তায় বসে বিক্ষোভ নতুন চাকরিপ্রার্থীদের। পরে বলপূর্বক অবস্থান তুলে দেয় পুলিস! বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি নতুন চাকরিপ্রার্থীদের।
