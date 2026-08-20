/একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগে OBC প্রার্থীদের বিশেষ সুযোগ দিচ্ছে SSC, জারি বিজ্ঞপ্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: OBC প্রার্থীদের জন্য বড় সুযোগ। একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগে OBC প্রার্থীদের বিশেষ সুযোগ দিচ্ছে SSC। শিক্ষক নিয়োগের জন্য ওবিসি আবেদনকারীদের ক্যাটাগরি সংশোধনের সুযোগ দিচ্ছে এসএসসি। এই নিয়ে নতুন বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জটিলতা চলছিল। OBC সংরক্ষণ নিয়ম সংক্রান্ত সমস্যার কারণে কাউন্সেলিং ও ভেরিফিকেশনের কাজ মাঝপথেই থমকে ছিল। এবার সেই জট কাটতে চলেছে। নিয়োগ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনে কিছু তথ্য সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।
২০ অগস্ট থেকে খুলছে এডিট অপশন
স্কুল সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ ২০ অগাস্ট থেকে একাদশ-দ্বাদশের চাকরিপ্রার্থীদের জন্য এডিট অপশন চালু করছে SSC। ২০ থেকে ২৫ অগস্ট পর্যন্ত এই সুযোগ পাওয়া যাবে। যে সকল ওবিসি প্রার্থী একাদশ ও দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদন করেছেন, তাঁরা আজ ২০ অগাস্ট থেকে ২৫ অগাস্ট পর্যন্ত কমিশনের নিজস্ব পোর্টালে লগ-ইন করে তাঁদের ক্যাটাগরি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংশোধন বা আপডেট করার সুযোগ পাবেন। যাঁদের কাউন্সেলিং চলছে বা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে, তাঁরাও এই এডিট অপশন ব্যবহার করতে পারবেন। এর জন্য প্রথমে SSC-র ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে। তারপর ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে Edit Option বেছে নিতে হবে।
কী কী তথ্য সংশোধন করা যাবে?
আবেদনকারীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আপডেট করতে পারবেন:
১. OBC Sub-Category-র তথ্য।
২. সার্টিফিকেট নম্বর এবং সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের ডিটেইল।
৩. কোনও প্রার্থী চাইলে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে Unreserved বা General Category হিসেবেও আপডেট করতে পারবেন।
কমিশনের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ২৫ অগাস্টের মধ্যে যদি কোনও ওবিসি প্রার্থী তাঁর সাব-ক্যাটাগরির তথ্য জমা না দেন, তবে তাঁর প্রার্থীপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই Unreserved বা জেনারেল ক্যাটেগরি হিসেবে গণ্য করা হবে। ২৫ অগাস্টের পর আর সময়সীমা বাড়ানো হবে না। এই মর্মে কোনও লিখিত আবেদনও গ্রহণ করা হবে না।
সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তন
প্রসঙ্গত, রাজ্যে সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তন এনেছে বিজেপি সরকার। বাতিল করে দেওয়া হয়েছে আগের তৃণমূল সরকারের নীতি। ওবিসি সংরক্ষণ ১৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের নতুন তালিকা অনুযায়ী ৬৬টি জাতি বা শ্রেণি উচ্চশিক্ষায় ভর্তিও চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুবিধা পাবে।
উল্লেখ্য, আগে ওবিসি-এ ১০% ও ওবিসি-বি ৭% সংরক্ষণের সুবিধা পেত। সেই বিভাজন কলকাতা হাইকোর্ট খারিজ করে দেয়। এমনকি, ২০১০-এর পর জারি করা সমস্ত OBC জাতিগত শংসাপত্রও বাতিল করে দেয়।
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