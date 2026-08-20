Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগে OBC প্রার্থীদের বিশেষ সুযোগ দিচ্ছে SSC, জারি বিজ্ঞপ্তি

একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগে OBC প্রার্থীদের বিশেষ সুযোগ দিচ্ছে SSC, জারি বিজ্ঞপ্তি

SSC OBC Recruitment:  আজ ২০ অগাস্ট থেকে ২৫ অগস্ট পর্যন্ত এই সুযোগ পাবেন ওবিসি চাকরিপ্রার্থীরা। ২৫ অগাস্টের পর আর সময়সীমা বাড়ানো হবে না। এই মর্মে কোনও লিখিত আবেদনও গ্রহণ করা হবে না।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 20, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:13 PM IST
একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগে OBC প্রার্থীদের বিশেষ সুযোগ দিচ্ছে SSC, জারি বিজ্ঞপ্তি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগে OBC প্রার্থীদের বিশেষ সুযোগ দিচ্ছে SSC, জারি বিজ্ঞপ্তি
2
3
4
5