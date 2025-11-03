SSC Group Group D tainted list: বিগ ব্রেকিং! প্রকাশ হল ৩৫১২ অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর তালিকা... দেখে নিন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Group C Group D Tainted List: স্কুল সার্ভিস কমিশন ৩৫১২ জন অযোগ্যদের তালিকা বের করেছে। অযোগ্যদের নাম ও রোল নম্বর দিয়ে তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 3, 2025, 09:03 PM IST
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: সোমবার, আজই ফের প্রকাশ হবে এসএসসি-র আরেক দফা অযোগ্যদের তালিকা। তা সকালেই জানানো হয়েছিল। গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। সন্ধ্যে ৭টের পর এই তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের তালিকায় নাম রয়েছে মোট ৩ হাজার ৫৯১ জনের। যাঁদের মধ্যে গ্রুপ সি-তে ওএমআর জালিয়াতি করে চাকরি পেয়েছিলেন ৭৮৩ জন। এছাড়াও, সুপারিশপত্র ছাড়া চাকরি পেয়েছেন ৫৭ জন অযোগ্য। গ্রুপ ডি-র পাতায় দাগিদের সংখ্যা ১ হাজার ৭৪১। ওএমআর জালিয়াতি থেকে র‌্যাঙ্ক জাম্প সবেরই অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। স্কুল সার্ভিস কমিশন ৩৫১২ জন অযোগ্যদের তালিকা বের করেছে। অযোগ্যদের নাম ও রোল নম্বর দিয়ে তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। যাদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে তারা স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নয়া নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

এই লিংকে ক্লিক করে দেখে নিন অযোগ্য শিক্ষাকর্মীর লিস্ট

২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের কারণ হিসাবে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, যেহেতু কারা যোগ্য, কারা অযোগ্য সম্পূর্ণ ভাবে ঠাওর করা যাচ্ছে না, তাই প্রয়োজন নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার। বিচারপতিরা আরও বলেছিলেন, বেশির ভাগ ওএমআর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যেগুলো উদ্ধার করা গিয়েছিল, তা দিয়েই কিছু সংখ্যক অযোগ্যকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। কিন্তু এটা চূড়ান্ত সংখ্যা নয়।

গত ৩রা এপ্রিল সুুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারান ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। পুরনো প্যানেল বাতিল করে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। বেঁধে দিয়েছিল সময়। সেই সব নিয়ম মেনেই আপাতত মিটেছে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া।

এবার পালা শিক্ষাকর্মী নিয়োগের। সেই মর্মে গত ১০ই অক্টোবর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এসএসসি। যার আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে সোমবার অর্থাৎ আজ থেকে। চলবে টানা ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত।

কিন্তু, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যাতে কোনও  অযোগ্য আবেদন করতে না পারেন, সেজন্য এবার তালিকা প্রকাশ করছে এসএসসি। এই অযোগ্য তালিকায় কতজনের নাম থাকবে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

