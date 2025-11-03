English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New Job Notice: গ্রুপ-সি অর্থাৎ করণিকের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইয়ের সময় টাইপিং দক্ষতা ও কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানকে প্রাধান্য দে‌ওয়া হবে। গ্রুপ সি শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডল বলেন,  'যোগ্য' হয়েও এতদিন ধরে বেতনহীন অবস্থায় থাকার ফলে আমাদের অবস্থা সঙ্গিন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 3, 2025, 09:35 PM IST
SSC New Job Notice: দারুণ খবর! স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের আবেদন শুরু... জানুন বিস্তারিত...

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়:  SIR-আবহেই আগামীকাল থেকে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরুর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। 

২৬ হাজারের যে প্যানেল বাতিল হয়েছিল সেখানে শিক্ষকদের পাশাপাশি গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিযুক্ত ব্যক্তিরাও ছিলেন। শিক্ষকদের মতোই এবার গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের জন্য আবেদন নেওয়া শুরু করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। এক্ষেত্রে অযোগ্যদের তালিকায় থাকা ব্যক্তিরা আবেদন করতে পারবে না।

সোমবার থেকেই নতুন নিয়োগের আবেদন নেওয়া শুরু করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। দু’টি গ্রুপ মিলিয়ে মোট ৮,৪৭৭টি শূন্য পদে নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে গ্রুপ-সি (করণিক) ২৯৮৯টি এবং গ্রুপ-ডি ৫৪৮৮টি শূন্যপদ রয়েছে।

অনলাইনে আবেদন করা যাবে ৩ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর (বিকেল ৫টা) পর্যন্ত। গ্রুপ-ডি-এর ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ। তবে মাধ্যমিক উত্তীর্ণেরাও আবেদন করতে পারবেন। গ্রুপ-সি-এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক। দুই ক্ষেত্রেই বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৪০ বছর।

গ্রুপ-সি শুন্যপদ- ৫৪৮৯

গ্রুপ-ডি শুন্যপদ- ২৯৮৯

গ্রুপ-সি অর্থাৎ করণিকের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইয়ের সময় টাইপিং দক্ষতা ও কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানকে প্রাধান্য দে‌ওয়া হবে। গ্রুপ সি শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডল বলেন,  'যোগ্য' হয়েও এতদিন ধরে বেতনহীন অবস্থায় থাকার ফলে আমাদের অবস্থা সঙ্গিন। এই অবস্থায় প্রায় 25-30 লক্ষ নতুন চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে আমাদের এই প্রতিযোগিতায় বসে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে। কত দিনে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে তাও কেউ জানে না।'

যে শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাঁদের কর্মক্ষেত্রে নতুন করে সংস্থান হয়নি। সরকারের তরফে যে ভাতা দেওয়ার কথা হয়েছিল, তাতেও স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। নতুন করে শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ হবে। তার জন্য নতুন করে হবে পরীক্ষা। আর তারই জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামীকাল থেকে। অনলাইনে করা যাবে আবেদন। সময় একমাস। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে কোনও অযোগ্য শিক্ষাকর্মী নতুন পরীক্ষায় বসতে পারবেন না, তাই আগামীকাল তাঁদের নিয়োগের নতুন পরীক্ষার আবেদন প্রক্রিয়া শুরুর আগেই স্কুল সার্ভিস কমিশন তাদের ওয়েবসাইটে 'অযোগ্য শিক্ষাকর্মীদের' তালিকা প্রকাশ করল। আবেদন প্রক্রিয়ার পোর্টাল খোলার আগেই প্রকাশিত হল তালিকা। 

অন্যদিকে, আগামী শুক্রবার বেরোতে পারে SSC-র প্রথম পর্যায়ের ফলাফল। সূত্রের খবর, আগে একাদশ-দ্বাদশের ফলাফল প্রকাশ করবে SSC। তারপর নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফল প্রকাশ হতে পারে নবম দশমের। 

