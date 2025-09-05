SSC: ৩৫ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি এসএসসি-র

SSC: ৩৫ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি এসএসসি-র
SSC recruitment notice: নবম-দশমে ২৩,২১২ এবং একাদশ-দ্বাদশে ১২,৫১৪ শূন্যপদ রয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ৩৫,৭২৬টি শূন্যপদ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩৫ হাজারের বেশি শূন্যপদে নিয়োগে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (SSC)। নতুন নিয়মে ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসি-র লিখিত পরীক্ষা। নবম-দশমে ২৩,২১২ এবং একাদশ-দ্বাদশে ১২,৫১৪ শূন্যপদ রয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ৩৫,৭২৬টি শূন্যপদ। পরীক্ষায় বসছেন প্রায় ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার প্রার্থী। ১৭ শতাংশ ওবিসি (OBC) তালিকা ধরেই নতুন বিজ্ঞপ্তিতে শূন্যপদের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই ‘দাগি’দের তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি। তবে নতুন নিয়মে যে ‘যোগ্য’দেরও পরীক্ষা দিতে হবে সেটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে আদালত। পরীক্ষার ২ দিন পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য নবান্নের তরফে পর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রেলকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলাশাসককে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কোনও পরীক্ষা কেন্দ্রে যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তবে সরাসরি এসএসসির সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা নিজেদের সঙ্গে ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, লগ টেবিল, মোবাইল ফোন বা কোনওরকম ইলেকট্রনিক গ্যাজেট রাখতে পারবেন না। এর মধ্যে কোনও একটা জিনিসও কারও কাছে পাওয়া গেলেই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরীক্ষা বাতিল করা হবে। স্বচ্ছ বোতলে পানীয় জল, নীল বা কালো কালির স্বচ্ছ কলম নিয়ে পরীক্ষা দিতে যেতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। সঙ্গে রাখতে হবে কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা প্রভিশনাল অ্যাডমিট কার্ড ও পরিচয়পত্র হিসেবে ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড। এই সব কাগজপত্রই স্বচ্ছ ফোল্ডারে রাখতে হবে।
পরীক্ষা শুরু দুপুর ১২টা থেকে। শেষ হবে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। সকাল ১১টার মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে সব পরীক্ষার্থীদের উপস্থিত হতে হবে। বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রের গেট বন্ধ হয়ে যাবে।
