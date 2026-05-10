SSC Publish OMR Sheets: হাইকোর্টে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ ওএমআর প্রকাশ করার এই নির্দেশ দেয় বলে জানা গিয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল যাবতীয় দুর্নীতি লুকিয়ে ওএমআর শিটে-ই!

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 10, 2026, 03:58 PM IST
SSC BIG NEWS: গেরুয়াবঙ্গে বিরাট খবর SSC চাকরিপ্রার্থীদের; পূরণ হল বহুদিনের দাবি, এবার প্রকাশিত হল
অচিরেই মিলবে আরও সুখবর।

অর্ণবাংশু নিয়োগী ও নান্টু হাজরা: সরকার বদলের পরেই ভোল বদল এসএসসির (SSC)। এবার প্রকাশ হতে চলেছে ২০১৬ শিক্ষক নিয়োগের ওএমআর শিট। প্রথমে প্রকাশ করা হবে নবম দশম একাদশ দ্বাদশের ওএমআর (OMR)। তার পরে গ্রুপ সি এবং ডি এর ওএমআর-ও প্রকাশ করবে এসএসসি।

ওএমআর প্রকাশের নির্দেশ

প্রসঙ্গত, হাইকোর্টে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ ওএমআর প্রকাশ করার এই নির্দেশ দেয় বলে জানা গিয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল যাবতীয় দুর্নীতি লুকিয়ে আছে ওএমআর শিটে-ই। আদালতের নির্দেশ না মানা হলে, মামলাকারীদের তরফে সুপ্রিমকোর্টে দায়ের হয় মামলা। সেই মামলার শুনানি আগামীকাল। তবে, তার আগেই, জারি হল ওএমআর প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি।

প্রকাশ হল ওএমআর

ওয়েব সাইটে আপলোড হল ওএমআর। প্রাথমিক ভাবে নিজের রোল নম্বর দিয়েই শুধু দেখা যবে ওএমআর।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ 

'যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী এবং অনশনকারী মঞ্চ'-এর আহ্বায়ক সুমন বিশ্বাসের একটি বার্তা মিলেছে। সেখানে তিনি 'প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ' সম্বোধনে বিভিন্ন বিষয় বলেছেন। বলেছেন, '২৬ হাজারের মধ্যে বৈধ চাকরি-হারাদের দীর্ঘ লড়াইয়ের পাশে থাকার জন্য আপনাদের প্রণাম এবং কৃতজ্ঞতা। আপনারা ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছেন, আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে স্কুল সার্ভিস কমিশন গতকাল এসএসসি ২০১৬ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক শিক্ষিকাদের OMR প্রকাশ করে দিয়েছেন সরকারিভাবে। শিক্ষাকর্মীদের ওএমআর শিট-ও প্রকাশিত হবে। আমরা ধন্যবাদ জানাই পরিবর্তনের সরকার পশ্চিমবঙ্গের মুক্তিসূর্য জননেতা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে।'

কনফারেন্সে অংশগ্রহণের অনুরোধ

'তিনি আরও লিখেছেন, 'ওই OMR SHEET আমার, ওখানে যে সিগনেচার রয়েছে, সেটাও আমার। আমরা সেই মর্মে ১৩ মে ২০২৬ বুধবার করুণাময়ী মোড় শান্তিপূর্ণ জমায়েত হয়ে এসএসসির মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী সিদ্ধার্থ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে সুষ্ঠু গঠনমূলক আলোচনার তাগিদে আমরা কর্মসূচি রেখেছি। আর এই মর্মে আজ বিকেল ৫ ঘটিকায় শহীদ মিনার, কলকাতা, আমরা প্রেস কনফারেন্সের আবেদন জানাচ্ছি। সম্মানীয় মিডিয়া বন্ধুদের উক্ত প্রেস কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।' 

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

SSC published OMR sheetCM Suvendu Adhikaribjp government in bengalwest bengal school service commissionSSC uploaded scanned copies of 22 lakh OMR sheets2016 state-level selection testtest for assistant teacherssecondary levelhigher secondary levelCBIwaitlisted ssc candidatesdisqualified ssc candidates
