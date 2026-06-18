/গ্র্যাজুয়েটদের জন্য বড় চাকরির সুবর্ণ সুযোগ: এক ধাক্কায় ১৫০০ SBI PO পদে নিয়োগ, কী ভাবে আবেদন করবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যাংকিং ক্ষেত্রে কেরিয়ার গড়তে ইচ্ছুক? ব্যাংকে চাকরি করা আপনার স্বপ্ন? তাহলে এই খবর আপনার জন্যই। ব্যাংকের চাকরির পরীক্ষার চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুখবর।
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI) ২০২৬ সালের প্রবেশনারি অফিসার (PO) পদের জন্য নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশ জুড়ে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় মোট ১,৫০০টি শূন্যপদে লোক নেওয়া হবে। ইতোমধ্যেই অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা এসবিআই-এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
ব্যাংকিং সেক্টরে চাকরিপ্রার্থীদের কাছে এসবিআই পিও (SBI PO) অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি পদ। আকর্ষক বেতন কাঠামো এবং দ্রুত কেরিয়ারের উন্নতির সুযোগ থাকার কারণে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ প্রার্থী এই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেন। নিচে এই নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল।
গুরুত্বপূর্ণ তারিখ
আবেদন করার আগে প্রার্থীদের সময়সূচি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি:
অনলাইন আবেদন ও ফি জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ: ইতিমধ্যেই পোর্টাল খুলে দেওয়া হয়েছে।
আবেদনের শেষ তারিখ: বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রার্থীদের আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। শেষ মুহূর্তের প্রযুক্তিগত সমস্যা এড়াতে আগেভাগে আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
শূন্যপদের বিবরণ
২০২৬ সালের এই নিয়োগের মাধ্যমে মোট ১,৫০০ জন প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ করা হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, এই শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতি (SC), তফশিলি উপজাতি (ST), ওবিসি (OBC), অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণী (EWS) এবং সাধারণ বিভাগের (General) প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে আসন সংরক্ষণ করা থাকবে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়সসীমা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক (Graduation) ডিগ্রি উত্তীর্ণ প্রার্থীরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। যারা স্নাতক স্তরের চূড়ান্ত বর্ষ বা সেমিস্টারে রয়েছেন, তারাও কিছু শর্তসাপেক্ষে আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
বয়সসীমা: আবেদনকারীর বয়স ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে সংরক্ষিত শ্রেণীর (SC/ST/OBC/PwBD) প্রার্থীরা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী উচ্চ বয়সসীমায় ছাড় পাবেন।
নির্বাচন প্রক্রিয়া
এসবিআই পিও পদের নির্বাচন প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং এটি মূলত তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়:
১. প্রিলিমিনারি পরীক্ষা (Preliminary Exam): এটি একটি অনলাইন অবজেক্টিভ পরীক্ষা। এতে ইংরেজি ভাষা, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড এবং রিজনিং এবিলিটি থেকে মোট ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকে।
২. মেইনস পরীক্ষা (Main Exam): প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মেইনস পরীক্ষায় বসার সুযোগ পান। এটি অবজেক্টিভ (২০০ নম্বর) এবং ডেসক্রিপটিভ বা বর্ণনামূলক (৫০ নম্বর) উভয় ধরনের টেস্টের সমন্বয়ে গঠিত হয়।
৩. সাইকোমেট্রিক টেস্ট ও ইন্টারভিউ: তৃতীয় ও চূড়ান্ত ধাপে প্রার্থীদের সাইকোমেট্রিক টেস্ট, গ্রুপ এক্সারসাইজ এবং ইন্টারভিউয়ের মুখোমুখি হতে হয়।
আবেদন ফি ও আবেদন পদ্ধতি
আবেদন ফি: সাধারণ (General), ওবিসি (OBC) এবং ইডব্লিউএস (EWS) বিভাগের প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৫০ টাকা। অন্যদিকে, এসসি, এসটি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী (PwBD) প্রার্থীদের জন্য কোনো আবেদন ফি লাগবে না।
কী ভাবে আবেদন করবেন: প্রার্থীদের স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ([https://bank.sbi/careers](https://bank.sbi/careers) অথবা [https://www.sbi.co.in/careers](https://www.sbi.co.in/careers))-এ যেতে হবে।
সেখানে 'Current Openings'-এর অধীনে থাকা 'Recruitment of Probationary Officers'-লিঙ্কে ক্লিক করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এরপর আবেদনপত্র পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র, ছবি ও স্বাক্ষর স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে এবং সবশেষে আবেদন ফি জমা দিয়ে সাবমিট করতে হবে।
ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য আবেদনপত্রের একটি প্রিন্টআউট নিজেদের কাছে রেখে দেওয়া ভালো। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে একটি সুরক্ষিত এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
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