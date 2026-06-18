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গ্র্যাজুয়েটদের জন্য বড় চাকরির সুবর্ণ সুযোগ: এক ধাক্কায় ১৫০০ SBI PO পদে নিয়োগ, কী ভাবে আবেদন করবেন?

২০২৬ সালের এই নিয়োগের মাধ্যমে মোট ১,৫০০ জন প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ করা হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, এই শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতি (SC), তফশিলি উপজাতি (ST), ওবিসি (OBC), অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণী (EWS) এবং সাধারণ বিভাগের (General) প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে আসন সংরক্ষণ করা থাকবে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 18, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:23 PM IST
গ্র্যাজুয়েটদের জন্য বড় চাকরির সুবর্ণ সুযোগ: এক ধাক্কায় ১৫০০ SBI PO পদে নিয়োগ, কী ভাবে আবেদন করবেন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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